River vs. Palmeiras: un choque de gigantes por la Libertadores

Por: Jonatan Anaquin

La noche del miércoles tendrá como escenario el Estadio Monumental, donde River Plate y Palmeiras se enfrentarán en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, programado para las 21:30 horas, contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, asistido por Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que en el VAR estarán Juan Soto y Ángel Arteaga.

El Millonario llega a este partido con la confianza que le dio la victoria frente a Estudiantes, en la que jugó más de 50 minutos con un hombre menos. Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, el equipo ha perdido solo dos partidos en todo el 2025 y lidera la tabla anual en Argentina. Sin embargo, la gran incógnita está en el esquema: Gallardo analiza si utilizar tres centrales o mantener una línea de cuatro y sumar un mediocampista, lo que mantiene en vilo la formación inicial.

Por su parte, Palmeiras llega como el gran candidato al título. Fue el mejor primero de la fase de grupos con puntaje ideal (18 de 18) y despachó con autoridad a Universitario en los octavos de final. Además, viene de golear 4-1 a Inter de Porto Alegre por el Brasileirao, donde marcha segundo. La gran figura es Vitor Roque, delantero de proyección internacional, que brilló en Barcelona antes de regresar al club paulista.

Este cruce no solo enfrenta a dos de los equipos más poderosos de Sudamérica, sino también a dos técnicos con historia: Gallardo busca revancha frente a Abel Ferreira, quien en ediciones anteriores supo dejar a River en el camino. La serie promete ser vibrante y el resultado de la ida puede ser determinante para la clasificación.

Probables formaciones de River vs. Palmeiras

River (4-3-1-2 o 3-4-1-2): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira; Mauricio, José Manuel López, Felipe Anderson; y Vítor Roque.

La última vez que River y Palmeiras se enfrentaron fue el 12 de enero de 2021, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2020.

En aquella ocasión, River ganó 2-0 con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré, pero no logró clasificar a la final debido a la derrota 0-3 en la ida.

Por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, River enfrentará a Palmeiras en el Monumental este miércoles 17 de septiembre a las 21:30 horas, con terna arbitral confirmada encabezada por el venezolano Jesús Valenzuela.

La vuelta se jugará en el Allianz Parque de Sao Paulo el 24 de septiembre, a la misma hora.

El encuentro podrá verse en TV por Telefé, Fox Sports y en streaming por Disney+ (ESPN).