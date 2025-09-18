Superagente 86: el espía torpe que revolucionó la televisión hace 60 años

El 18 de septiembre de 1965 marcó un antes y un después en la televisión: se emitía por primera vez el piloto de Superagente 86 (Get Smart), titulado Mr. Big. En medio de una era donde el espionaje televisivo estaba dominado por héroes sofisticados al estilo James Bond, la serie apostó por lo impensado: un agente secreto torpe pero entrañable.

La propuesta de Mel Brooks y Buck Henry fue clara: parodiar el espionaje en plena Guerra Fría, convirtiendo a CONTROL y KAOS en símbolos del absurdo. Los gadgets eran deliberadamente inútiles —como el famoso zapatófono, precursor involuntario del teléfono móvil— y el Cono del Silencio, que nunca funcionaba.

El proceso de casting fue decisivo. NBC eligió a Don Adams para interpretar a Maxwell Smart, quien aportó frases icónicas como “¿Me creería usted si le dijera…?”. Junto a Barbara Feldon (la agente 99) y Ed Platt (el Jefe), se formó un trío que equilibraba caos, sarcasmo y momentos de ternura.

El éxito fue inmediato: la serie ganó varios premios Emmy, fue traducida a numerosos idiomas y se convirtió en un fenómeno global. Sin embargo, el alejamiento de Brooks y Henry tras la primera temporada marcó el inicio de un cambio de tono. El romance y posterior matrimonio de Max y la 99 llevaron la comedia a terrenos más familiares, lo que aceleró su cancelación en 1970 tras 138 episodios.

El legado de Superagente 86 trascendió décadas: doblajes memorables en Latinoamérica, películas en los 80 y 2000 —con Steve Carell y Anne Hathaway— y la voz de Don Adams en el Inspector Gadget. Hoy, seis décadas después, el programa sigue recordándonos que la torpeza, cuando se administra con genialidad, puede conquistar al mundo.