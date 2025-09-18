Información General | 18 Sep
Una propuesta diversa para celebrar la nueva estación
La Plata recibe la primavera con teatro, cine, música y festivales para toda la familia
10:29 |La agenda cultural ofrece un fin de semana lleno de actividades: cine gratuito, música en vivo, obras de teatro y festivales artísticos para que los platenses puedan disfrutar en comunidad.
La ciudad de La Plata se prepara para recibir la primavera con una agenda cultural que promete un fin de semana cargado de propuestas para todos los gustos y edades. La ciudad vuelve a convertirse en el principal faro de actividades culturales, con una grilla que combina cine, teatro, música en vivo, exposiciones y festivales.
El jueves marcará el inicio de las funciones del Cine EcoSelect y Cine Select, en el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Cultural Islas Malvinas, con proyecciones de películas como La Contraofensiva, Petróleo sangriento y En lista de espera. Además, ese mismo día se podrá disfrutar de Chazapeña en Guajira Bar, el Festival de Artes Visuales Latinoamericano en el Pasaje y la esperada presentación de Gabriel Rolón en el histórico Teatro Coliseo Podestá.
El viernes, las propuestas continúan con las funciones en los cines municipales y el inicio de la Expo de Arte Emergente en el Islas Malvinas, que se extenderá hasta el sábado. La noche se completa con múltiples opciones teatrales, lo que convierte a la jornada en un verdadero banquete cultural.
El sábado será uno de los puntos más fuertes de la agenda, con música en vivo en las plazas principales, destacándose el especial de primavera de Rock en Plaza Rocha. Paralelamente, en Tolosa se llevará a cabo el Festival Multiverso en Comunidad Ferroviaria (calle 3 y 526), con la participación de artistas reconocidos como Barbi Recanati, Ramiro Sagasti y Mi Amigo Invencible. Además, el festival ofrecerá ferias, intervenciones artísticas, radio abierta y patio gastronómico, consolidándose como un espacio de encuentro para la cultura independiente.
El domingo, día del inicio oficial de la primavera, será el turno de los más chicos, con dos obras infantiles: Viajando al mundo de los cuentos en la Sala Armando Discépolo y Brainrot en el Teatro Metro. La jornada también incluirá funciones de cine, cerrando un fin de semana que pone en valor el espíritu festivo de la ciudad y la posibilidad de compartir experiencias en comunidad.
Con una agenda tan amplia, La Plata se reafirma como un polo cultural de la región, ofreciendo espacios para el disfrute de las familias, los jóvenes y los amantes del arte en todas sus formas.
La agenda cultural para este fin de semana
Jueves 18
- 18 - Cine EcoSelect: La Contraofensiva
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18.30 - Gabriel Rolón
Teatro Coliseo Podestá
- 20 - Petróleo sangriento
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20.30 - Gordillo 20+1
Teatro Metro
- 21 - Festival Rec16
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Chazapeña
Guajira Bar
- 21 - Gabriel Rolón
Teatro Coliseo Podestá
Viernes 19
- 14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18 - Presentación del libro: Traición tilinga, de Gonzalo Zuloaga
Casa Museo Almafuerte
- 18.30 - Festival Rec16
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Gris de ausencia
El altillo del sur (1 y 67)
- 20 - Marina Fages
Ciudad de Gatos
- 21 - Canciones de Cisterna
Espacio Live
- 21 - Nicolás Guthmann y Tomás Quintinpalma
Guajira Bar
- 21 - Dady monólogos
Teatro Coliseo Podestá
- 21 - Blair
Teatro Ópera
Sábado 20
- 14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente
Centro Cultural Islas Malvinas
- 15 - Música en la Glorieta
Plaza San Martín
- 15 - Música en Plaza Italia
7 y 44
- 15.30 - Rock en Plaza Rocha
7 y 60
- 18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19 - Festival Multiverso
Comunidad Ferroviaria
- 19 - Las olas
Viejo Almacén El Obrero (71 y 13)
- 20 - Matambre, en busca del gaucho perdido
El altillo del sur (1 y 67)
- 20 - Alicia (musicalizada en vivo)
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Martein
Ciudad de Gatos
- 20 - Valeria y los pajaros
Teatro de Cámara City Bell
- 20.30 - Cine Select: En lista de espera
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 21 - A bailar mi amor
Guajira bar
- 21 - Clearwater
Teatro Metro
- 21 - La Nona
Teatro UNLP
- 21 - La Magalena, noche sabinera
Espacio Live
Domingo 21
- 15 - Amigos Brainrot
Teatro Metro
- 16 - Viajando al mundo de los cuentos
Sala Armando Discépolo
- 18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 20 - Cine Select: La chinoise
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Cine EcoSelect: Bajo naranja
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Alex Anwandter
Ciudad de Gatos
- 20 - Prima Facie
Teatro Coliseo Podestá