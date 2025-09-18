La Plata recibe la primavera con teatro, cine, música y festivales para toda la familia

La ciudad de La Plata se prepara para recibir la primavera con una agenda cultural que promete un fin de semana cargado de propuestas para todos los gustos y edades. La ciudad vuelve a convertirse en el principal faro de actividades culturales, con una grilla que combina cine, teatro, música en vivo, exposiciones y festivales.

El jueves marcará el inicio de las funciones del Cine EcoSelect y Cine Select, en el Pasaje Dardo Rocha y el Centro Cultural Islas Malvinas, con proyecciones de películas como La Contraofensiva, Petróleo sangriento y En lista de espera. Además, ese mismo día se podrá disfrutar de Chazapeña en Guajira Bar, el Festival de Artes Visuales Latinoamericano en el Pasaje y la esperada presentación de Gabriel Rolón en el histórico Teatro Coliseo Podestá.

El viernes, las propuestas continúan con las funciones en los cines municipales y el inicio de la Expo de Arte Emergente en el Islas Malvinas, que se extenderá hasta el sábado. La noche se completa con múltiples opciones teatrales, lo que convierte a la jornada en un verdadero banquete cultural.

El sábado será uno de los puntos más fuertes de la agenda, con música en vivo en las plazas principales, destacándose el especial de primavera de Rock en Plaza Rocha. Paralelamente, en Tolosa se llevará a cabo el Festival Multiverso en Comunidad Ferroviaria (calle 3 y 526), con la participación de artistas reconocidos como Barbi Recanati, Ramiro Sagasti y Mi Amigo Invencible. Además, el festival ofrecerá ferias, intervenciones artísticas, radio abierta y patio gastronómico, consolidándose como un espacio de encuentro para la cultura independiente.

El domingo, día del inicio oficial de la primavera, será el turno de los más chicos, con dos obras infantiles: Viajando al mundo de los cuentos en la Sala Armando Discépolo y Brainrot en el Teatro Metro. La jornada también incluirá funciones de cine, cerrando un fin de semana que pone en valor el espíritu festivo de la ciudad y la posibilidad de compartir experiencias en comunidad.

Con una agenda tan amplia, La Plata se reafirma como un polo cultural de la región, ofreciendo espacios para el disfrute de las familias, los jóvenes y los amantes del arte en todas sus formas.

La agenda cultural para este fin de semana

Jueves 18

18 - Cine EcoSelect: La Contraofensiva

Centro Cultural Islas Malvinas

18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18.30 - Gabriel Rolón

Teatro Coliseo Podestá

20 - Petróleo sangriento

Centro Cultural Islas Malvinas

20.30 - Gordillo 20+1

Teatro Metro

21 - Festival Rec16

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

21 - Chazapeña

Guajira Bar

21 - Gabriel Rolón

Teatro Coliseo Podestá

Viernes 19

14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - Presentación del libro: Traición tilinga, de Gonzalo Zuloaga

Casa Museo Almafuerte

18.30 - Festival Rec16

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Gris de ausencia

El altillo del sur (1 y 67)

20 - Marina Fages

Ciudad de Gatos

21 - Canciones de Cisterna

Espacio Live

21 - Nicolás Guthmann y Tomás Quintinpalma

Guajira Bar

21 - Dady monólogos

Teatro Coliseo Podestá

21 - Blair

Teatro Ópera

Sábado 20

14 - "Escena joven" - Expo de arte emergente

Centro Cultural Islas Malvinas

15 - Música en la Glorieta

Plaza San Martín

15 - Música en Plaza Italia

7 y 44

15.30 - Rock en Plaza Rocha

7 y 60

18.30 - Cine Select: López, el hombre que desapareció dos veces

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19 - Festival Multiverso

Comunidad Ferroviaria

19 - Las olas

Viejo Almacén El Obrero (71 y 13)

20 - Matambre, en busca del gaucho perdido

El altillo del sur (1 y 67)

20 - Alicia (musicalizada en vivo)

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Martein

Ciudad de Gatos

20 - Valeria y los pajaros

Teatro de Cámara City Bell

20.30 - Cine Select: En lista de espera

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

21 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

21 - A bailar mi amor

Guajira bar

21 - Clearwater

Teatro Metro

21 - La Nona

Teatro UNLP

21 - La Magalena, noche sabinera

Espacio Live

Domingo 21

15 - Amigos Brainrot

Teatro Metro

16 - Viajando al mundo de los cuentos

Sala Armando Discépolo

18 - Cine EcoSelect: La contraofensiva

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

20 - Cine Select: La chinoise

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Cine EcoSelect: Bajo naranja

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Alex Anwandter

Ciudad de Gatos