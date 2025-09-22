Sandra Mendoza puso en duda que Milei llegue a octubre

¿Un gobierno que no llega a octubre? Esa fue la pregunta que quedó flotando después de las declaraciones de Sandra Mendoza, senadora nacional por Tucumán, que habló sin filtro sobre la situación de Milei tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo que dijo encendió la polémica y todavía sigue dando vueltas en la agenda política.

La legisladora peronista aseguró que “no cree que este gobierno llegue al 26 de octubre”, en referencia a las elecciones nacionales previstas para esa fecha. Según Mendoza, el escenario político y social se está complicando al punto de poner en duda la continuidad del presidente.

En una entrevista radial, Sandra Mendoza fue categórica:

“Tengo muchas dudas de que este gobierno llegue al 26 de octubre. Esto no da para más. Ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente”.

Sus palabras llegaron apenas tres días después de la compulsa bonaerense, y aunque se dijeron a mitad de semana, cobraron fuerza recién hoy, con fuerte repercusión en redes y medios.

La senadora también apuntó a la situación social, asegurando que “la gente no da más, y se lo dijo a través de las urnas el domingo”. Con esto, buscó marcar que el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires reflejó un malestar que, según ella, podría acelerar una crisis institucional.

Pero la frase que más ruido hizo fue la que abrió un abanico de posibilidades:

“No sé qué va a pasar: si será un juicio político o si Milei dirá ‘Bueno, no sigo porque no tengo elementos para seguir’. Pero yo creo que no llega”.

Con estas declaraciones, Mendoza puso sobre la mesa escenarios que, hasta ahora, parecían lejanos. La idea de un juicio político o una renuncia anticipada genera tensión y, al mismo tiempo, alimenta el debate sobre la estabilidad del gobierno de Milei.

Lo cierto es que, más allá de las opiniones políticas, sus palabras ponen el foco en un tema central: cómo impactan las elecciones en la provincia de Buenos Aires en el tablero nacional. Para muchos analistas, lo que pasa en el mayor distrito electoral del país suele marcar la cancha y anticipar lo que vendrá.

El futuro inmediato es incierto. La senadora tucumana abrió un loop que todavía no tiene cierre: ¿llegará Milei al 26 de octubre o se adelantará una crisis? Mientras tanto, el escenario político sigue cargado de tensión, y lo que se defina en las próximas semanas será clave para entender el rumbo del país.