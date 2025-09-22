lunes 22 de septiembre de 2025 - Edición Nº5291

Apnea del sueño: causas, ronquidos y cómo mejorar el descanso

¿Sabías que los ronquidos no siempre son una anécdota graciosa o un motivo de discusión en pareja? Detrás de ese sonido que muchos subestiman puede haber un problema mucho más serio. Te vamos a contar cuáles son los factores que disparan la apnea obstructiva del sueño y qué recomiendan los especialistas para mejorar el descanso. Y ojo: varios de esos hábitos parecen inofensivos, pero terminan jugando en contra.

La apnea obstructiva del sueño (AOS) no es solo incomodidad nocturna. Según estudios publicados en The Lancet, afecta a más de 900 millones de adultos en el mundo y está vinculada con hipertensión, diabetes, depresión y hasta riesgo de ACV. Ante este panorama, el diario The Telegraph reunió a médicos y expertos en sueño para identificar los desencadenantes más comunes y las soluciones prácticas.

Factores que empeoran los ronquidos

  • Dormir sin rutina fija: acostarse y levantarse a distintas horas altera la calidad del sueño y puede agravar la apnea.

  • Boca arriba: esta postura facilita que la lengua bloquee la vía aérea.

  • Cenar tarde: una comida pesada justo antes de dormir retrasa el sueño profundo y favorece el reflujo.

  • Pastillas para dormir: relajan demasiado los músculos de la garganta, aumentando los episodios de apnea.

  • Dormitorio caluroso: los especialistas recomiendan entre 18 y 20 grados para dormir mejor.

  • Antihistamínicos sedantes: pueden aumentar la somnolencia y los ronquidos, a diferencia de los no sedantes.

  • Sobrepeso: el exceso de grasa en el cuello estrecha las vías respiratorias.

  • Alcohol nocturno: relaja en exceso la musculatura y corta las fases normales del sueño.

  • Fumar: provoca inflamación en la garganta y aumenta el riesgo de apnea.

  • Estrés: la tensión crónica genera respiración superficial y reduce el espacio de paso del aire.

Cómo mejorar el descanso según los especialistas

  • Priorizar siestas cortas de no más de 30 minutos.

  • Dormir de costado en lugar de boca arriba.

  • Usar dispositivos bucales que adelanten la mandíbula y faciliten el flujo de aire.

  • Incorporar dilatadores nasales o limpiezas con solución salina.

  • Mantener el cuarto fresco, oscuro y silencioso.

  • Reducir peso corporal: perder un 10% puede bajar la gravedad de la apnea hasta en un 50%.

También se investigan tecnologías innovadoras, como la estimulación del nervio hipogloso mediante impulsos eléctricos, e incluso tratamientos farmacológicos que podrían ayudar en casos severos.

