Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las Elecciones 2025

¿Te imaginás votar en las Elecciones 2025 y que todo sea distinto a lo que conocés? El próximo 26 de octubre, Argentina dará un paso histórico: por primera vez, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país para las elecciones nacionales. Este cambio reemplaza al clásico sistema de boletas partidarias y busca simplificar y transparentar el voto.

Millones de argentinos deberán elegir Diputados Nacionales en todo el país y Senadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Los centros de votación funcionarán de 8 a 18 horas, y podés chequear tu lugar en www.electoral.gob.ar, www.padron.gob.ar o a través del asistente virtual Vot-A.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

La BUP fue establecida por la Ley 27.781 y reglamentada por el Decreto 1049/2024. Su objetivo es que todos los electores reciban una única hoja con todas las listas y candidaturas disponibles. La Cámara Nacional Electoral explica que hay dos modelos: uno para votar una sola categoría y otro para dos categorías, según corresponda a cada distrito. Esto garantiza transparencia y evita faltantes de boletas.

Cómo votar con la BUP

El procedimiento es sencillo:

El presidente de mesa te entrega la Boleta Única de Papel y un bolígrafo. En el cuarto oscuro, marcás con claridad tu opción en cada categoría usando la lapicera provista. Solo se permite una marca por categoría. Plegás la boleta siguiendo las instrucciones y la depositás en la urna.

Si tenés que votar Diputados y Senadores, recordá hacer una marca por cada categoría. La BUP muestra todas las opciones en columnas y categorías en filas, lo que facilita elegir sin confusiones.

Voto nulo, en blanco y excusas

Tu voto será nulo si:

Usás una boleta no oficial.

Marcás más de una opción en la misma categoría.

La boleta está dañada o contiene inscripciones adicionales.

El voto es blanco si no marcás ninguna opción. El voto es obligatorio: si no votás, tenés que justificar tu ausencia o podrías enfrentar sanciones.

Cómo usar el asistente Vot-A

El chatbot Vot-A funciona en WhatsApp: agregá +54 911 2455-4444 o accedé a wa.me/5491124554444 y escribí “hola”. También podés escanear un código QR. Este asistente te dice dónde votar, cómo usar la BUP y cómo justificar tu ausencia si no podés asistir.

El 26 de octubre será un día clave en la historia electoral argentina. La Boleta Única de Papel busca que tu voto sea más claro y seguro, y que todos los ciudadanos participen de manera informada en las elecciones legislativas y la elección de senadores. ¿Estás listo para sumarte al cambio?