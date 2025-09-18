Murió Lucas Aguilar, el joven jinete que sufrió un trágico accidente en Barrio Hipódromo

El fallecimiento de Lucas Ezequiel Aguilar causó una profunda conmoción en Barrio Hipódromo y en toda la ciudad de La Plata. El joven de 18 años había sufrido un violento accidente el pasado miércoles, cuando perdió el control de su caballo y fue despedido contra el suelo en la intersección de calle 38, diagonal 80 y 120.

Según registraron las cámaras de seguridad de la zona, Lucas avanzaba a gran velocidad con el equino cuando intentó subir a la rambla. En ese momento, perdió el control y fue expulsado del caballo. El golpe fue tan fuerte que el animal murió de manera instantánea tras impactar contra un poste, mientras que el joven quedó inconsciente sobre el asfalto.

Los vecinos y automovilistas que presenciaron la dramática escena se acercaron inmediatamente para socorrerlo y alertaron al SAME, que llegó al lugar en pocos minutos. Lucas fue trasladado primero al Hospital Rossi y luego al Hospital San Martín, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las heridas.

Durante siete días, permaneció internado en terapia intensiva, en estado crítico. La familia, amigos y vecinos de la zona impulsaron una cadena de oración esperando su recuperación, lo que evidenció el fuerte lazo comunitario del barrio. Sin embargo, en la madrugada de este jueves se confirmó su fallecimiento, cerrando una semana de angustia.

Tras el hecho, la Policía Bonaerense trabajó en la escena para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente. La UFI N° 10 intervino en el caso, que fue caratulado como “muerte por accidente”, descartando hasta el momento cualquier hipótesis de responsabilidad de terceros.

El trágico suceso dejó una marca de dolor en el barrio y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en la práctica de equitación en zonas urbanas, ya que no es la primera vez que ocurren accidentes en el área de Barrio Hipódromo, una zona con fuerte tradición hípica en La Plata.