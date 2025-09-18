El inflable que revolucionó La Plata: la lucha de Alejandro Mañanes por recuperar su obra

En las calles de La Plata, un gigantesco inflable con forma de pene apareció entre la zona de 8 entre 63 y 64, generando sorpresa y debate entre los vecinos. Detrás de esta inesperada intervención urbana está Alejandro Mañanes, diseñador y artista platense con 35 años de trayectoria, reconocido por sus esculturas inflables gigantes, marionetas y estructuras artísticas que han maravillado al público a lo largo de su carrera.

El inflable no es un acto casual, sino una protesta simbólica en respuesta al presunto robo de su obra “Luna”, destinada a formar parte del show tributo a Pink Floyd que se realizó en el Parque de la Innovación, en Núñez, frente al estadio de River. La instalación debía celebrarse en el marco de los aniversarios de los discos The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, experiencias inmersivas que buscaban fusionar música y arte visual. Según Mañanes, su creación fue sustraída por productores del espectáculo, quienes lo estafaron y pusieron en riesgo su capital de trabajo y confianza en el sector.

El artista describe el incidente como “una trampa diseñada paso a paso”, que no solo le quitó la obra sino también la integridad del vínculo profesional. La indignación de Mañanes lo llevó a crear un inflable provocador con la inscripción “Chupala”, destinado a ingresar al show como forma de reclamar simbólicamente la devolución de la Luna. Esta acción combina humor, protesta y crítica a las prácticas del espectáculo, convirtiéndose en un símbolo de lucha artística.

Pese a la estafa, Mañanes no se ha detenido. Actualmente trabaja en una nueva versión de la Luna gigante, alentado por el respaldo del público, que en redes sociales ha mostrado su apoyo y curiosidad por el regreso de la obra. Según sus palabras, cada inflable que crea forma parte de “El viaje en globo”, un recorrido en el que las esculturas no solo decoran, sino que cuentan historias y enfrentan desafíos dentro del mundo del arte contemporáneo.

El caso de Alejandro Mañanes pone de relieve la vulnerabilidad de los artistas frente a productores inescrupulosos, la importancia de proteger la propiedad intelectual y la creatividad como forma de resistencia, transformando una situación de injusticia en un espectáculo de protesta que sigue generando conversación y atención mediática. La historia de la Luna y su inflable rebelde muestra que, incluso en el arte inflable, la lucha por la autoría y la integridad artística puede tomar formas inesperadas y llamativas.