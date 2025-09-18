Jair Bolsonaro enfrenta cáncer de piel mientras cumple arresto domiciliario por golpismo

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atraviesa un momento complejo tanto en su salud como en su situación judicial. Tras someterse a estudios médicos en el hospital DF Star de Brasilia, se le diagnosticó cáncer de piel, específicamente carcinoma de células escamosas, tras la detección de dos lesiones cutáneas. Este tipo de cáncer cutáneo es considerado de riesgo intermedio, ubicado entre las variantes menos y más agresivas, y puede generar consecuencias serias si no se controla adecuadamente, según explicó el oncólogo Cláudio Birolini. Bolsonaro permanecerá bajo seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad.

El diagnóstico se produjo después de que el ex mandatario, de 70 años, fuera trasladado de urgencia desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, tras presentar vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia persistente. A pesar de mostrar mejoría parcial tras hidratación y tratamiento farmacológico, los exámenes revelaron alteraciones renales y persistencia de anemia, aunque una resonancia descartó daños neurológicos graves.

Paralelamente a su estado de salud, Bolsonaro enfrenta una condena histórica: la Primera Sala del STF lo sentenció a 27 años y 3 meses de prisión por intentar un golpe de Estado. La sentencia detalla su papel en la planificación de una trama para desmantelar el Poder Judicial, impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva y mantenerse en el poder de forma ilegal. Otros ex ministros y mandos militares involucrados recibieron penas de entre 16 y 27 años.

En este contexto, los aliados de Bolsonaro han invocado su estado de salud como argumento para continuar el cumplimiento de la condena en régimen domiciliario, evitando un traslado a prisiones como la del Complejo Penitenciario de la Papuda o instalaciones de la Policía Federal. La defensa también planea interponer recursos a nivel nacional e internacional, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque los expertos consideran poco probable su éxito.

Por otra parte, el entorno político explora la vía de una amnistía parlamentaria, impulsada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y otros diputados de centroderecha. La medida enfrenta resistencia en el Congreso y, de aprobarse, sería probablemente vetada por Lula, mientras jueces del STF advierten que no es constitucional otorgar perdón por crímenes contra la democracia.

La confluencia entre problemas de salud graves y la presión judicial convierte a Jair Bolsonaro en un caso emblemático de los desafíos que enfrentan líderes políticos bajo investigación. Su historial de complicaciones médicas, que incluye un ataque con arma blanca en 2018 y una cirugía por oclusión intestinal en 2025, aumenta la complejidad de su situación y alimenta el debate sobre la aplicación de la justicia en casos de alto perfil político.