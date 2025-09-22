Gimnasia visita a Deportivo Riestra en un duelo clave para escapar del descenso

Este viernes, Gimnasia y Esgrima La Plata afrontará un compromiso determinante cuando visite a Deportivo Riestra, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Guillermo Laza a partir de las 17:00, con arbitraje de Andrés Merlos y la asistencia de Ariel Penel en el VAR.

El contexto no podría ser más desafiante para el conjunto platense. Gimnasia viene de una derrota por 3 a 1 ante Unión de Santa Fe en el Estadio del Bosque, resultado que volvió a encender las alarmas en la lucha por la permanencia. La necesidad de sumar puntos es urgente para los dirigidos por Darío Orfila, que buscan salir definitivamente de la zona baja de la tabla.

Por su parte, Deportivo Riestra llega en alza, luego de superar a Central Córdoba por 2 a 0, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del Grupo B. Además, el equipo del Bajo Flores ostenta un registro impresionante como local: 24 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Guillermo Laza, desde aquel 24 de mayo de 2024 cuando cayó 2 a 0 frente a Rosario Central. Este invicto convierte al estadio en un terreno particularmente difícil para cualquier visitante.

En cuanto a las novedades de Gimnasia, el regreso de Norberto Briasco, quien ya trabaja a la par de sus compañeros, es una de las noticias positivas de la semana. Todo indica que será titular junto a Marcelo Torres, mientras que Jan Hurtado continuará en el banco. La única baja confirmada es la de Nicolás Garayalde, suspendido por acumulación de amarillas, y su lugar sería ocupado por Bautista Merlini.

La expectativa es alta: el equipo platense no puede permitirse otro traspié, mientras que el Malevo intentará extender su invicto y mantenerse como protagonista del campeonato. El duelo promete ser intenso, con dos conjuntos que llegan con necesidades muy distintas pero igualmente urgentes.