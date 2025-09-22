El gremio ADULP alertó que el 84% de los docentes no cubre ni media Canasta Básica

La Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (ADULP) difundió un informe que evidencia la dramática caída de los salarios en los últimos dos años. Según el relevamiento del Centro de Estudios en Trabajo y Universidad, el 84% de los docentes de la UNLP no llega a cubrir media Canasta Básica Total (CBT).

El estudio revela que para recomponer los sueldos a los niveles de noviembre de 2023 sería necesario un aumento superior al 40%, cifra reconocida incluso por el propio Gobierno en el decreto con el que el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario.

Los datos comparan el salario docente con el precio de la nafta, una forma gráfica de mostrar la pérdida de poder adquisitivo:

En noviembre de 2023 , un ayudante con dedicación simple podía llenar casi siete tanques de 50 litros con su salario.

En julio de 2025, ese mismo salario apenas alcanza para menos de cuatro tanques.

El informe también detalla que un jefe de trabajos prácticos pasó de llenar casi 14 tanques en 2023 a solo 8,5 tanques en 2025, reflejando la brecha creciente entre ingresos y costo de vida.

Mientras la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y julio de 2025 superó el 140%, los sueldos de los ayudantes y jefes de trabajos prácticos con dedicación simple apenas crecieron poco más del 100%.

La situación es aún peor para los profesores titulares con dedicación exclusiva, cuyos salarios aumentaron apenas un 90%, quedando 50 puntos por debajo de la inflación.

Los docentes de la UNLP realizaron clases públicas y paros en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir mayor financiamiento. Para ADULP, sin recomposición salarial inmediata, se pone en riesgo no solo la calidad de la enseñanza, sino también el funcionamiento del sistema universitario público.