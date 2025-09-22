Kicillof no es tan bueno como parece: comedores barriales piden comida y no les dan | VIDEO

Un grupo de organizaciones sociales del sur del Conurbano bonaerense, corazón de la poderosa Tercera Sección Electoral, se dieron cita en la sede del gobierno provincial en calle 6 entre 51 y 53 de La Plata, para protestar por la falta de insumos para sus comedores comunitarios.

Los manifestantes son trabajadores solidarios de municipios como Almirante Brown, Lanús, Quilmes, Varela y Berazategui, entre otros, que asisten a miles de familias indigentes que lo están pasando muy mal con las crueles medidas económicas de Javier Milei y la falta de sensibilidad del gobernador, que pretende representar al peronismo como candidato presidencial en el próximo turno electoral de 2027.