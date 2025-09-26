El papa León XIV descartó reformas en la Iglesia sobre LGBTQ+ y matrimonio igualitario

¿Qué piensa realmente el papa León XIV sobre los temas más calientes de la Iglesia católica? Aunque muchos esperaban un giro, el flamante pontífice dejó en claro que no habrá cambios de doctrina en cuestiones como las mujeres diaconisas, la comunidad LGBTQ+ y el matrimonio igualitario. Su mensaje apunta a calmar a los fieles más conservadores, pero también deja un sabor amargo en quienes reclaman reformas.

La intriga está planteada: ¿qué dijo y por qué?

Sin reformas en la doctrina

En una entrevista con la periodista Elise Allen, incluida en el libro “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, el papa fue categórico:

“Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina cambie en lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”.

El papa León XIV, de origen peruano-estadounidense y 70 años, aseguró que seguirá la línea de Francisco en la designación de mujeres en roles de liderazgo, pero descartó el acceso a las diaconisas.

Comunidad LGBTQ+ y matrimonio igualitario

El pontífice reconoció que la inclusión de fieles LGBTQ+ es un tema “altamente polarizador”. Afirmó que “todos están invitados a entrar”, aunque aclaró que no se invita a alguien por su identidad específica.

Sobre el matrimonio igualitario, ratificó la visión tradicional de la Iglesia católica: la familia como padre, madre e hijos. Es decir, no habrá apertura en ese terreno, a diferencia de lo que ocurrió con Francisco, que en 2023 había habilitado las bendiciones a parejas del mismo sexo, despertando críticas internas.

Escándalos y desafíos sociales

El papa León XIV también habló sobre los abusos sexuales cometidos por religiosos. Sostuvo que las víctimas deben recibir “gran respeto y comprensión”, pero advirtió que el tema no puede ser el foco central de la Iglesia.

Además, expresó su preocupación por la creciente brecha social. Puso como ejemplo a Elon Musk para mostrar su inquietud por el valor que se le da hoy al dinero frente al trabajo de la gente común.

La mirada internacional

En política internacional, el papa se refirió al conflicto en Gaza y remarcó la importancia de distinguir entre las acciones del Gobierno de Israel y la comunidad judía. También señaló que el Vaticano no debería asumir un rol de mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque dejó la puerta abierta para acoger negociaciones.

El cierre del loop

Con estas definiciones, el papa León XIV marca continuidad en la doctrina y busca estabilidad dentro de la Iglesia católica. Sin embargo, la gran pregunta sigue abierta: ¿cuánto tiempo podrá mantener sin cambios una institución que convive con demandas crecientes de igualdad y apertura?