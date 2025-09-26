En el Día Mundial del Aperitivo: conocé recetas caseras para compartir

Este 19 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Aperitivo, una tradición que invita a disfrutar de un momento especial antes de cada comida. La fecha busca destacar el valor de reunirse, abrir el apetito y compartir sabores frescos y variados.

En este marco, se difundieron recetas simples para celebrar en casa, que incluyen opciones con y sin alcohol. Entre ellas, un spritz de cítricos con hierbas frescas, un tónico de pepino y enebro, el clásico Americano y un cóctel de frutos rojos con lima.

Cada preparación resalta la diversidad de estilos del aperitivo, desde combinaciones amargas hasta alternativas frutadas y sin alcohol, demostrando que este ritual se adapta a todos los gustos y estaciones del año.



SPRITZ CITRICO CON HIERBAS FRESCAS

Con aires mediterráneos, este trago combina vino blanco seco, jugo de naranja recién exprimido y soda bien fría, realzado con el toque herbal del romero. Ligero, refrescante y perfumado, es la opción ideal para acompañar una tarde cálida al aire libre.

Recomendaciones: unas bruschettas de pan casero con tomate, ajo y albahaca, que potencian la frescura y acidez de la bebida.

Ingredientes:

* 60 ml de vino blanco seco frío

* 30 ml de jugo de naranja natural

* 60 ml de soda o agua con gas helada

* Hielo en cubos a gusto

* 1 rodaja de naranja

* 1 ramita de romero fresco

Preparación:

1. Llenar una copa balón con abundante hielo.

2. Incorporar el vino y el jugo de naranja.

3. Añadir suavemente la soda para conservar las burbujas.

4. Mezclar de forma delicada.

5. Decorar con la rodaja de naranja y el romero.







TÓNICO DE PEPINO Y ENEBRO

Refrescante y elegante, este aperitivo combina el frescor del pepino y la menta con el aroma sutil del enebro, creando una bebida sin alcohol ideal para cualquier momento del día. Perfecto para quienes disfrutan de sabores herbales y ligeros.

Recomendaciones: bastones de zanahoria, apio y pepino acompañados de salsa de yogur con eneldo, para un picoteo saludable y ligero.

Ingredientes:

* 150 ml de agua tónica

* 3 rodajas finas de pepino fresco

* 1 cucharadita de bayas de enebro, ligeramente machacadas

* 1 ramita de menta fresca

* Hielo a gusto

Preparación:

1. Colocar las rodajas de pepino y las bayas de enebro en un vaso largo.

2. Llenar el vaso con abundante hielo.

3. Agregar la tónica fría y mezclar suavemente.

4. Decorar con la ramita de menta fresca.







AMERICANO CLÁSICO



Un ícono dentro del mundo de los aperitivos, el Americano combina vermut rojo y un licor amargo en partes iguales, completado con soda, logrando un equilibrio perfecto entre dulzura y amargor. Ideal para abrir el apetito y disfrutar de un trago con historia.

Recomendaciones: aceitunas rellenas de morrón y almendras tostadas, que resaltan los matices herbales y amargos del cóctel.

Ingredientes:

* 45 ml de vermut rojo dulce

* 45 ml de bíter o licor amargo herbal (preferiblemente casero)

* 45 ml de soda

* Hielo a gusto

* 1 rodaja de naranja o limón

Preparación:

1. Llenar un vaso bajo tipo old fashioned con hielo.

2. Añadir el vermut y el licor amargo.

3. Completar con soda y mezclar suavemente.

4. Decorar con la rodaja de cítrico elegida

CÓCTEL DE FRUTOS ROJOS Y LIMA (SIN ALCOHOL)

Colorido y refrescante, este trago sin alcohol combina jugo natural de frutos rojos con el toque ácido de la lima, complementado con soda bien fría. Perfecto para los días de calor y para quienes buscan una bebida vibrante y ligera.

Recomendaciones: mini brochetas caprese con tomate cherry, dados de mozzarella y hojas de albahaca, aderezadas con un hilo de aceite de oliva, que realzan los sabores frutales y cítricos del cóctel.

Ingredientes:

* 80 ml de jugo natural de frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras, etc.)

* 20 ml de jugo de lima recién exprimido

* 80 ml de soda fría

* Hielo a gusto

* Frutas frescas para decorar

Preparación:

1. Llenar un vaso largo con hielo.

2. Verter el jugo de frutos rojos y la lima.

3. Completar con soda fría y mezclar suavemente.

4. Decorar con frutas frescas al gusto.





