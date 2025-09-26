Información General | 19 Sep
En el Día Mundial del Aperitivo: conocé recetas caseras para compartir
Celebra esta jornada especial con recetas fáciles y refrescantes para compartir en casa con amigos. Te traemos cuatro recetas ideales de tragos para disfrutar de un fin de semana.
Este 19 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Aperitivo, una tradición que invita a disfrutar de un momento especial antes de cada comida. La fecha busca destacar el valor de reunirse, abrir el apetito y compartir sabores frescos y variados.
En este marco, se difundieron recetas simples para celebrar en casa, que incluyen opciones con y sin alcohol. Entre ellas, un spritz de cítricos con hierbas frescas, un tónico de pepino y enebro, el clásico Americano y un cóctel de frutos rojos con lima.
Cada preparación resalta la diversidad de estilos del aperitivo, desde combinaciones amargas hasta alternativas frutadas y sin alcohol, demostrando que este ritual se adapta a todos los gustos y estaciones del año.
SPRITZ CITRICO CON HIERBAS FRESCAS
Con aires mediterráneos, este trago combina vino blanco seco, jugo de naranja recién exprimido y soda bien fría, realzado con el toque herbal del romero. Ligero, refrescante y perfumado, es la opción ideal para acompañar una tarde cálida al aire libre.
Recomendaciones: unas bruschettas de pan casero con tomate, ajo y albahaca, que potencian la frescura y acidez de la bebida.
Ingredientes:
* 60 ml de vino blanco seco frío
* 30 ml de jugo de naranja natural
* 60 ml de soda o agua con gas helada
* Hielo en cubos a gusto
* 1 rodaja de naranja
* 1 ramita de romero fresco
Preparación:
1. Llenar una copa balón con abundante hielo.
2. Incorporar el vino y el jugo de naranja.
3. Añadir suavemente la soda para conservar las burbujas.
4. Mezclar de forma delicada.
5. Decorar con la rodaja de naranja y el romero.
TÓNICO DE PEPINO Y ENEBRO
Refrescante y elegante, este aperitivo combina el frescor del pepino y la menta con el aroma sutil del enebro, creando una bebida sin alcohol ideal para cualquier momento del día. Perfecto para quienes disfrutan de sabores herbales y ligeros.
Recomendaciones: bastones de zanahoria, apio y pepino acompañados de salsa de yogur con eneldo, para un picoteo saludable y ligero.
Ingredientes:
* 150 ml de agua tónica
* 3 rodajas finas de pepino fresco
* 1 cucharadita de bayas de enebro, ligeramente machacadas
* 1 ramita de menta fresca
* Hielo a gusto
Preparación:
1. Colocar las rodajas de pepino y las bayas de enebro en un vaso largo.
2. Llenar el vaso con abundante hielo.
3. Agregar la tónica fría y mezclar suavemente.
4. Decorar con la ramita de menta fresca.
AMERICANO CLÁSICO
Un ícono dentro del mundo de los aperitivos, el Americano combina vermut rojo y un licor amargo en partes iguales, completado con soda, logrando un equilibrio perfecto entre dulzura y amargor. Ideal para abrir el apetito y disfrutar de un trago con historia.
Recomendaciones: aceitunas rellenas de morrón y almendras tostadas, que resaltan los matices herbales y amargos del cóctel.
Ingredientes:
* 45 ml de vermut rojo dulce
* 45 ml de bíter o licor amargo herbal (preferiblemente casero)
* 45 ml de soda
* Hielo a gusto
* 1 rodaja de naranja o limón
Preparación:
1. Llenar un vaso bajo tipo old fashioned con hielo.
2. Añadir el vermut y el licor amargo.
3. Completar con soda y mezclar suavemente.
4. Decorar con la rodaja de cítrico elegida
CÓCTEL DE FRUTOS ROJOS Y LIMA (SIN ALCOHOL)
Colorido y refrescante, este trago sin alcohol combina jugo natural de frutos rojos con el toque ácido de la lima, complementado con soda bien fría. Perfecto para los días de calor y para quienes buscan una bebida vibrante y ligera.
Recomendaciones: mini brochetas caprese con tomate cherry, dados de mozzarella y hojas de albahaca, aderezadas con un hilo de aceite de oliva, que realzan los sabores frutales y cítricos del cóctel.
Ingredientes:
* 80 ml de jugo natural de frutos rojos (frambuesas, arándanos, moras, etc.)
* 20 ml de jugo de lima recién exprimido
* 80 ml de soda fría
* Hielo a gusto
* Frutas frescas para decorar
Preparación:
1. Llenar un vaso largo con hielo.
2. Verter el jugo de frutos rojos y la lima.
3. Completar con soda fría y mezclar suavemente.
4. Decorar con frutas frescas al gusto.