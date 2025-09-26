Schiaretti responsabiliza a Milei por la recesión y lo acusa de asumir el rol de “ministro de Economía”

A pocos días de la visita de Milei a Córdoba, el exgobernador Juan Schiaretti aprovechó una exposición ante empresarios para atribuir al mandatario el retroceso económico del país. “Él es el ministro de Economía, no hay dudas”, sostuvo Schiaretti, quien responsabilizó al gobierno por la recesión y los problemas financieros.

Schiaretti también criticó las políticas oficiales del tipo de cambio, que calificó de “artificiales”, y advirtió que los vencimientos externos y la escasez de reservas ponen en riesgo las finanzas nacionales.

El dirigente de Provincias Unidas cuestionó además el impacto de la caída del empleo privado durante los últimos meses, atribuyendo ello a una política de ajuste que, según su mirada, castiga principalmente a los sectores más vulnerables.

De cara a octubre, Schiaretti perfiló su espacio como una alternativa centrada en la producción, el trabajo y el “sentido común”, reclamando un gobierno que, a su juicio, equilibre las cuentas públicas sin dejar de lado el bienestar social.