Leiva ataca al proyecto libertario tras rechazar el veto al Garrahan

En el marco del reciente debate en el Congreso por el veto al Hospital Garrahan, el diputado Aldo Leiva tomó la palabra tras la votación que rechazó la medida del Poder Ejecutivo y se dirigió con críticas duras hacia los sectores libertarios. Durante su discurso, usó metáforas y tono provocativo al describir lo que llamó "delirios ideológicos", apuntando a quienes defienden una intervención estatal mínima en salud.

Su ofensiva discursiva causó revuelo tanto en redes sociales como entre sus pares parlamentarios. Mientras unos cuestionan la falta de respeto hacia adversarios políticos, otros interpretan sus dichos como parte de una estrategia para reforzar su perfil ante la opinión pública. Leiva argumentó que la salud pública —y en particular el rol del Estado en instituciones como el Garrahan— no puede quedar en manos de teorías libertarias si se pretende preservar el acceso universal.

La sesión estuvo cargada de tensión: se cruzaron reproches, se repitió la polarización ideológica que atraviesa las discusiones sobre políticas públicas, y quedó claro que el rechazo al veto no cierra el conflicto político, sino que lo abre hacia nuevas aristas, sobre los límites del rol estatal y los modelos de gestión en salud.

El episodio no sólo arroja luz sobre el debate en torno al Garrahan, sino que también visibiliza una tensión creciente entre quienes reclaman mayor autonomía individual y quienes defienden la intervención del Estado como garante de derechos básicos.