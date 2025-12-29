La Plata, ciudad de obras públicas: Alak inauguró asfaltado en El Rincón

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró el nuevo asfalto de 426 entre Camino General Belgrano y 28 bis, en El Rincón, en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en todo el partido.

La intervención es complementaria a la obra estructural que la Comuna ejecutó previamente en 428 entre 25 y 31, la cual contempló nuevo pavimento, obras hidráulicas y la reparación de luminarias.

“Estas obras no solo mejoran la circulación en El Rincón, sino que también impactan en la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, cumpliendo con el compromiso de llevar más infraestructura a los barrios de La Plata”, expresó Alak.

Cabe recordar que en la localidad del norte platense el plan contempla la ejecución de 41 calles (6 con cordón cuneta, 10 con carpeta asfáltica y 25 con mejorado), la iluminación de 17 arterias y el recambio de 1.800 equipos lumínicos.

Las tareas más relevantes abarcan el mejorado de 23 a 30 entre 428 y 429, de 137 entre 428 y diagonal 430 —incluyendo el puente vehicular y peatonal— y de 132 a 141 entre 438 y 443.

Además, en materia educativa se destaca la obra de puesta en valor en la Escuela Pedagógica N° 1, ubicada en 428 y 25. La misma fue incluida tanto en la primera como en la segunda etapa del plan de restauración de instituciones articulado con la Provincia.