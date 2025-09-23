Estudiantes se impuso a Defensa y Justicia y llega con confianza a la revancha frente a Flamengo

La noche en el Estadio UNO fue perfecta para Estudiantes de La Plata. En un partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura, el equipo de Eduardo Domínguez superó 1-0 a Defensa y Justicia con un gol en contra de Rafael Delgado, producto de una jugada colectiva que tuvo a Fabricio Pérez como principal protagonista y a Lucas Alario presionando en el área.

A pesar de haber presentado una formación alternativa para resguardar a los titulares de cara al compromiso internacional, el Pincha fue claramente superior en el juego. Desde el inicio mostró orden en el mediocampo, intensidad para recuperar la pelota y una defensa sólida, lo que le permitió controlar las acciones y minimizar las llegadas del rival.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el debut en Primera División de Máximo Desábato, quien tuvo una oportunidad clara con un cabezazo que pasó cerca tras un centro preciso de José Sosa, símbolo y capitán del equipo.

Más allá de los tres puntos que le permiten a Estudiantes mantenerse en la pelea por el Clausura, el resultado tiene un valor simbólico: refuerza la confianza y el ánimo del plantel en la antesala del duelo más importante de la temporada, la revancha contra Flamengo por los octavos de final de la Copa Libertadores. La victoria local, sumada a la gran actuación colectiva, puede ser el envión anímico que el equipo necesitaba para intentar sellar su clasificación histórica en el certamen continental.

Eduardo Domínguez, quien ha sabido administrar el desgaste del plantel, tendrá que decidir en las próximas horas la alineación ideal para enfrentar al poderoso equipo brasileño, que también viene de ganar su clásico y llegará motivado. En este contexto, la solidez mostrada frente a Defensa y Justicia es una señal alentadora para los hinchas albirrojos.