Kicillof cerró el acto de Fuerza Patria en La Plata y pidió construir un futuro “de soberanía e igualdad”

El club Atenas de La Plata fue escenario de un multitudinario acto que marcó el lanzamiento oficial de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. En un clima de efervescencia, Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se convirtió en el principal orador de la jornada, acompañado por Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional, y una nutrida mesa de referentes sindicales que incluyó a Hugo Moyano (hijo), Roberto Baradel, Daniel Catalano y Sergio Palazzo.

La movilización fue organizada por las tres centrales obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) que decidieron poner toda su estructura en apoyo a la campaña de Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre. El acto no solo tuvo un fuerte contenido político, sino que funcionó como termómetro de la unidad sindical en momentos donde se discute la posible unificación de las dos CTA.

Durante su intervención, Kicillof agradeció el respaldo obtenido en la elección del 7 de septiembre, donde el peronismo logró imponerse a La Libertad Avanza, y llamó a “construir futuro” desde la provincia. “Desde el 7 de septiembre no se nos va la sonrisa, porque el pueblo de la provincia nos dio un espaldarazo”, sostuvo.

El mandatario provincial fue categórico al marcar diferencias con la política económica de Javier Milei, a quien acusó de “hacer todo y más para conseguir dólares de corto plazo” en medio de un “tembladeral” económico. Llamó a que las decisiones del Gobierno nacional sean “en favor de los sectores que más están sufriendo” y prometió que “le vamos a demostrar al gobierno nacional que hay otro camino”.

Uno de los momentos más destacados fue el discurso de Jorge Taiana, quien pidió “liberar a la proscripta Cristina” y prometió que, en caso de triunfo en octubre, se avanzará en un camino de “justicia e igualdad”. Esta referencia encendió al público, que respondió con cánticos en apoyo a la ex presidenta.

El evento fue también un espacio de reivindicación sindical. Roberto Baradel y Oscar De Isasi ratificaron el compromiso de las centrales con el proyecto político de Fuerza Patria y adelantaron que se está trabajando para la unificación de las CTA, un paso estratégico que podría fortalecer aún más el frente gremial contra las políticas del oficialismo nacional.

“Vamos a llenar el Congreso de compañeros que aguantan todo para acompañar al pueblo”, cerró Kicillof, ante un público que volvió a corear “Axel presidente”. El mensaje fue claro: la provincia de Buenos Aires se perfila como el bastión opositor para frenar el avance de las políticas de ajuste y para marcar la agenda de cara al futuro.