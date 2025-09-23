El escándalo de la Financiera Sur: el esquema ponzi que sacude a La Plata y deja miles de dólares en juego

La ciudad de La Plata quedó en el centro de la polémica tras descubrirse una maniobra financiera que, según la Justicia, responde al clásico esquema ponzi. El acusado, Javier Ignacio Perrotta, prometía a sus clientes un rendimiento del 35% mensual en dólares, una cifra que sedujo a decenas de ahorristas en busca de rentabilidad en medio de la crisis económica.

La firma involucrada, Financiera Sur, funcionaba con contratos y escrituras que generaban una sensación de formalidad y seguridad. Esto llevó a que los inversores, de entre 30 y 60 años, apostaran sus ahorros de toda la vida en la operatoria. Sin embargo, cuando la maniobra colapsó, familias enteras quedaron sin respaldo económico.

Los cálculos de la causa muestran que solo un grupo de diez denunciantes, representado por el estudio jurídico Santi & Asociados, perdió cerca de 60.000 dólares. El caso salió a la luz en marzo, cuando Micaela Aribe, una de las primeras víctimas, denunció públicamente haber invertido más de 15.000 dólares, confiada en la supuesta seguridad que ofrecía Perrotta.

La investigación se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del juez Guillermo Atencio. Según los abogados de los damnificados, Perrotta sigue en libertad y hasta promete pagar en 15 días para evitar más denuncias, algo que las víctimas consideran una estrategia dilatoria.

El abogado Tomás Sallette, representante de un grupo de inversores, aseguró:

"Perrotta está en su casa viviendo lo más tranquilo, pero les dice a las personas que no les va a devolver la plata si lo denuncian. Así va pateando los pagos y la gente se cansa".

Los abogados preparan un nuevo pedido de detención contra Perrotta, mientras la Justicia analiza el avance de la causa. Con más víctimas sumándose a la investigación, el expediente podría convertirse en uno de los casos de fraude financiero más resonantes de los últimos años en la provincia.