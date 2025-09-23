Controles de Seguridad Vial: Retención de vehículos y motos por falta de documentación y casco

La Municipalidad de Berisso llevó a cabo un operativo de seguridad vial en la intersección de Av. 122 y 66, donde se retuvieron tres vehículos y se secuestraron siete motocicletas que circulaban sin la documentación correspondiente o sin casco.

Durante el operativo, personal municipal y de tránsito recordó la importancia de cumplir con los requisitos legales para conducir, entre los que se incluyen: licencia vigente, DNI, cédula del vehículo, seguro obligatorio y, en el caso de las motos, el uso de casco.

Además, se destacó que rige la normativa de alcohol cero al volante, como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos los conductores y peatones.

Desde la Municipalidad de Berisso señalaron que estos controles tienen fines estrictamente preventivos, orientados a reducir accidentes y promover la conciencia vial en toda la ciudad.





“Nuestro objetivo es cuidar la vida de los vecinos y asegurar que todos circulen cumpliendo las normas de tránsito”, indicaron desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial.

Los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, reforzando la vigilancia y promoviendo la educación vial entre los ciudadanos.