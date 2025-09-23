Cinco horas de terror: una jubilada fue atada, golpeada y despojada de todos sus bienes en su casa

La madrugada de este lunes se convirtió en una verdadera pesadilla para una jubilada de 77 años en Los Hornos, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en su vivienda de calle 136 entre 69 y 70. Lo que siguió fueron cinco horas de terror en las que la víctima fue maniatada, amordazada y golpeada de forma brutal, mientras los agresores saqueaban cada rincón de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

El asalto comenzó alrededor de la 1 de la madrugada, cuando la mujer descansaba en su dormitorio. Los ladrones la sorprendieron, la redujeron violentamente y no dudaron en propinarle golpes de puño en la boca mientras le exigían que revelara la ubicación de sus ahorros. Este nivel de violencia no solo dejó secuelas físicas, sino también un fuerte impacto psicológico que marcará a la víctima por mucho tiempo.

Según la investigación preliminar, los delincuentes tenían información precisa sobre la familia de la víctima y el interior de la casa, lo que les permitió actuar con total frialdad y eficacia. Durante cinco horas, hostigaron a la mujer, revisaron cajones, placares y muebles hasta reunir una importante cantidad de objetos de valor: efectivo, joyas, tarjetas, documentos personales e incluso el DVR de las cámaras de seguridad, que arrancaron para evitar dejar evidencia.

El escape de los ladrones fue planificado: parte de la documentación robada apareció horas después en la zona de 137 y 528, pero los responsables continúan prófugos. La principal hipótesis de los investigadores es que contaban con algún tipo de apoyo externo, probablemente alguien que conocía los movimientos de la familia y sus horarios.

Este hecho se suma a una preocupante serie de asaltos violentos contra jubilados en la región, lo que reabre el debate sobre la inseguridad en barrios residenciales y la necesidad de reforzar las políticas de prevención del delito. La comunidad de Los Hornos exige mayor presencia policial, sistemas de monitoreo más efectivos y estrategias que protejan a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de ataques.

Lo ocurrido no es solo un robo: es una muestra del deterioro social y de la impunidad con la que actúan bandas organizadas en zonas urbanas. La historia de esta mujer es el reflejo de cientos de casos similares que quedan en el olvido, pero que deberían funcionar como un llamado urgente a las autoridades para implementar soluciones concretas y evitar que tragedias como esta se repitan.