Por qué sube la presión por la mañana y cómo prevenir riesgos

¿Alguna vez te despertaste y sentiste que tu corazón latía más rápido de lo normal? Esa subida de presión matutina puede ser más importante de lo que creés, y conocerla puede marcar la diferencia entre un día saludable y un riesgo de infarto.

La presión arterial no es constante: varía a lo largo de las 24 horas siguiendo el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula sueño, vigilia y metabolismo. Entender estos cambios es clave para cuidar tu corazón y prevenir problemas graves como infartos o complicaciones por hipertensión.

Según Cleveland Clinic y Verywell Health, la presión suele alcanzar su punto más alto alrededor de las 10 de la mañana. Esta subida, ligada a la liberación de cortisol al despertar, estrecha los vasos sanguíneos y aumenta la carga sobre el corazón, sobre todo en personas con hipertensión o enfermedades crónicas.

Cómo influye el ritmo circadiano

El ritmo circadiano actúa como un reloj interno. Por la noche, la oscuridad activa la producción de melatonina, dilata los vasos y baja la presión entre un 10% y 20%. Al amanecer, la luz dispara el cortisol, que eleva la presión para preparar al cuerpo para la vigilia. Este ciclo natural explica por qué los primeros minutos del día son críticos para la salud cardiovascular.

Factores que intensifican la subida matutina

Varios factores pueden hacer que la presión suba más de lo esperado:

Edad : aumenta la rigidez arterial.

Hipertensión : activa el sistema nervioso simpático, elevando el pico matutino.

Diabetes y enfermedad renal : agravan la presión por la mañana.

Alcohol, estrés, insomnio o apnea del sueño : alteran el ritmo circadiano y endurecen las arterias.

Temperatura: el frío favorece la vasoconstricción y sube la presión; el calor puede bajarla.

Cleveland Clinic alerta que la mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares ocurren en estas horas.

Hipertensión enmascarada e inversión nocturna

Aunque en adultos sanos la subida matutina suele ser leve, algunas personas presentan hipertensión enmascarada, con presión normal en consulta pero alta en casa por la mañana. Otra situación es el patrón “inversor”: presión baja al despertar y alta de noche, que duplica el riesgo cardíaco y aumenta la probabilidad de demencia en hombres mayores.

Cómo mantener la presión bajo control

Los especialistas recomiendan:

Comer bajo en sodio y equilibrado.

Dormir de 7 a 9 horas continuas.

Hacer 150 minutos semanales de ejercicio moderado.

Reducir alcohol y practicar técnicas de manejo del estrés.

Para quienes tienen hipertensión, medir la presión arterial varias veces al día, incluyendo la noche, ayuda a detectar riesgos ocultos. Monitores de 24 horas pueden ser necesarios para un diagnóstico preciso.

Observar tus patrones diarios no es un detalle: puede ser la clave para prevenir infartos, controlar la hipertensión y proteger tu corazón a largo plazo. Tu reloj biológico y tu presión arterial hablan, solo hay que aprender a escucharlos.