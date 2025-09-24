Misión remontada: River busca la hazaña en Brasil

El Millo se encuentra una vez más frente a un desafío de esos que marcan época. Tras la derrota 2-1 en el partido de ida en Núñez, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá buscar la remontada en territorio brasileño para seguir en carrera en la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará este miércoles a las 21.30 (hora de Argentina) en el imponente Allianz Parque de San Pablo, un estadio que históricamente ha sido complicado para los visitantes.

El entrenador Gallardo analiza cambiar el esquema táctico, dejando atrás la línea de cinco defensores para sumar mayor presencia en el mediocampo. Este movimiento apunta a tener más control de la pelota y cortar los circuitos ofensivos de Palmeiras, que supo lastimar en la ida con transiciones rápidas y precisión en el último pase.

Una de las principales dudas pasa por el estado físico de Lautaro Rivero, quien se recuperó de una sobrecarga en el gemelo tras el duelo contra Atlético Tucumán. Si está en condiciones, será titular y compartirá la zaga con Lucas Martínez Quarta, que le estaría ganando la pulseada a Paulo Díaz. Esta dupla buscará darle solidez a un equipo que necesita mantener el arco en cero para soñar con la clasificación.

Por el lado de Palmeiras, el equipo de Abel Ferreira también llega con bajas sensibles. Khellven, uno de sus refuerzos estrella, sufrió un traumatismo en el pie en el encuentro de ida y está en duda para el duelo de esta noche. En caso de que no llegue, el argentino Agustín Giay, ex San Lorenzo, podría ocupar su lugar y darle frescura al lateral derecho.

La serie está abierta, pero el contexto obliga a River a ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente a semifinales. Si se impone por un solo gol, la definición será por penales, un escenario que Gallardo ya conoce pero que intentará evitar con un planteo agresivo desde el primer minuto.