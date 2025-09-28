domingo 28 de septiembre de 2025 - Edición Nº5297

Política | 24 Sep

Peligro Carancho: se tiró de c*lo sobre un auto cerca del Estadio Único La Plata para extorsionarlo

Un hombre joven se tiró de culo sobre un auto que transitaba por la rotonda que divide las avenidas 31 y 32, en la denominada Circunvalación de La Plata, una zona donde se transita a velocidad media y alta, posiblemente para extorsionar al conductor y al seguro.

El hecho tragicómico sucedió en la mañana de este miércoles 24 de septiembre 2025 y un móvil de Primera Página accedió rápidamente y en exclusiva a las cámaras de seguridad que prueban el hecho.

