Berisso celebra su identidad: el Festival de Colectividades abre la 48° Fiesta del Inmigrante

La ciudad de Berisso vuelve a transformarse en un gran escenario cultural con la 48° edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, una de las celebraciones más emblemáticas de la región. Este encuentro no es solo una fiesta: es un homenaje a la historia de inmigración que dio forma a la identidad berissense y que hoy sigue siendo un motor de integración y diversidad.

El evento, organizado por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) con el respaldo de la Municipalidad de Berisso, busca poner en valor el legado cultural de las colectividades a través de una programación que combina gastronomía típica, danzas, música y tradiciones populares.

Uno de los momentos más esperados de esta edición será el Festival de Colectividades, que se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre desde el mediodía en la Carpa Centro Cívico, ubicada en Montevideo entre 10 y 11. Allí, los visitantes podrán recorrer stands gastronómicos con platos de diferentes países, descubrir el paseo de artesanos y disfrutar de la presentación de las Representantes Culturales Juveniles.

Pero el plato fuerte de la jornada llegará a las 21 horas con el show inaugural, un espectáculo único que reunirá a más de 200 artistas en escena y que promete sorprender al público por su despliegue escénico.

La celebración no termina ahí: el domingo 28, nuevamente desde el mediodía, el público podrá participar de una nueva edición del Festival de Colectividades, esta vez con la presentación de las Representantes Culturales Infantiles.

La Fiesta Provincial del Inmigrante se extenderá hasta el 12 de octubre, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la región. Durante un mes y medio, Berisso se convierte en un espacio de encuentro para las distintas comunidades, que reafirman su identidad, memoria y tradiciones.