La Plata se convierte en escenario de un gran simulacro de emergencias de la Cruz Roja

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una jornada de entrenamiento sin precedentes. Este domingo, la filial local de la Cruz Roja Argentina llevará a cabo un simulacro general de emergencias en su sede ubicada en calle 44 entre 4 y 5, con el objetivo de poner a prueba los protocolos de respuesta inmediata ante desastres y perfeccionar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

La actividad reunirá a más de 200 personas, incluyendo bomberos, policías, agentes municipales, personal de salud y equipos de rescate, todos trabajando de forma sincronizada para resolver escenarios críticos simulados. El ejercicio reproducirá situaciones de incendio y derrumbe en un depósito con víctimas atrapadas, lo que permitirá evaluar tiempos de reacción, logística de asistencia y protocolos de intervención en tiempo real.

El coordinador de Voluntariado y Emergencias, Agustín Zabaleta, remarcó que estos entrenamientos son “esenciales para fortalecer el trabajo en conjunto entre instituciones y estar listos ante cualquier situación real”. En su rol de auxiliar de los poderes públicos, la Cruz Roja reafirma su compromiso con la preparación comunitaria y la cultura de prevención.

Además, el evento será abierto a la observación de instituciones educativas y organizaciones civiles, lo que representa una oportunidad única para que los vecinos conozcan cómo se trabaja ante situaciones de riesgo extremo. Este tipo de prácticas no solo mejoran la capacidad de respuesta de los organismos involucrados, sino que también generan conciencia ciudadana sobre la importancia de la seguridad y la prevención.

En un contexto en el que los desastres naturales, los incendios y los accidentes urbanos son cada vez más frecuentes, La Plata se posiciona como un ejemplo de planificación y cooperación interinstitucional, promoviendo una ciudad más preparada para enfrentar cualquier crisis.