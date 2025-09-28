Contra todo pronóstico: Eric Meza vuelve a la titularidad para el choque ante Flamengo

Estudiantes de La Plata se juega el partido más importante de su temporada este jueves 25 de septiembre, cuando reciba a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Con el objetivo de revertir la derrota sufrida en el Estadio Maracaná, el entrenador Eduardo Domínguez decidió mover piezas y sorprender a propios y extraños con el regreso de Eric Meza a la titularidad.

El lateral, que no juega desde el cruce de ida ante Cerro Porteño, se mete de lleno en el once inicial sin rodaje previo, desplazando de la formación a Román Gómez, quien atraviesa un gran momento y había demostrado versatilidad para jugar incluso por el lateral izquierdo. La decisión deja en claro que Domínguez busca reforzar la primera línea defensiva y darle mayor salida por la banda derecha.

El Pincha llega a este duelo con un esquema prácticamente definido. Tiago Palacios, que había quedado afuera en Brasil, tiene todos los números para volver a la titularidad, mientras que Gastón Benedetti será otra de las caras nuevas en el once. El mediocampista cumplió un papel destacado en el Maracaná, y su inclusión apunta a reforzar el medio y darle mayor equilibrio al equipo.

El cuerpo técnico sabe que deberá ajustar el parado táctico para frenar a un Flamengo que mostró su poderío ofensivo en la ida. La presión alta, la intensidad en la marca y la precisión en los metros finales serán claves para revertir el resultado.

La probable formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

El posible once de Flamengo

Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Todos los detalles del partido

El encuentro se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO). La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium, y los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto por los portales deportivos de referencia.

La terna arbitral será íntegramente chilena, encabezada por Piero Maza como árbitro principal, acompañado por Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes. En el VAR estará Jose Cabero, secundado por Alan Sandoval.

Estudiantes no le gana a Flamengo desde hace más de 30 años. La última victoria quedó grabada en la memoria del hincha, y ahora el equipo busca escribir un nuevo capítulo épico en UNO. El regreso de Meza podría ser un golpe de timón anímico que le dé al equipo la solidez necesaria para soñar con la clasificación.