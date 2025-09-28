Deportes | 25 Sep
La decisión de Eduardo Domínguez sorprende a los hinchas
Contra todo pronóstico: Eric Meza vuelve a la titularidad para el choque ante Flamengo
Estudiantes de La Plata, en su búsqueda de dar vuelta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, recibirá a Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi con una novedad inesperada: Eric Meza será titular, a pesar de no haber sumado minutos en el último mes.
Estudiantes de La Plata se juega el partido más importante de su temporada este jueves 25 de septiembre, cuando reciba a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Con el objetivo de revertir la derrota sufrida en el Estadio Maracaná, el entrenador Eduardo Domínguez decidió mover piezas y sorprender a propios y extraños con el regreso de Eric Meza a la titularidad.
El lateral, que no juega desde el cruce de ida ante Cerro Porteño, se mete de lleno en el once inicial sin rodaje previo, desplazando de la formación a Román Gómez, quien atraviesa un gran momento y había demostrado versatilidad para jugar incluso por el lateral izquierdo. La decisión deja en claro que Domínguez busca reforzar la primera línea defensiva y darle mayor salida por la banda derecha.
El Pincha llega a este duelo con un esquema prácticamente definido. Tiago Palacios, que había quedado afuera en Brasil, tiene todos los números para volver a la titularidad, mientras que Gastón Benedetti será otra de las caras nuevas en el once. El mediocampista cumplió un papel destacado en el Maracaná, y su inclusión apunta a reforzar el medio y darle mayor equilibrio al equipo.
El cuerpo técnico sabe que deberá ajustar el parado táctico para frenar a un Flamengo que mostró su poderío ofensivo en la ida. La presión alta, la intensidad en la marca y la precisión en los metros finales serán claves para revertir el resultado.
La probable formación de Estudiantes
Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
El posible once de Flamengo
Agustín Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.
Todos los detalles del partido
El encuentro se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO). La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium, y los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto por los portales deportivos de referencia.
La terna arbitral será íntegramente chilena, encabezada por Piero Maza como árbitro principal, acompañado por Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes. En el VAR estará Jose Cabero, secundado por Alan Sandoval.