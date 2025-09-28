La Plata vibra este finde: YSY A, boleros, cumbia, teatro y cine en distintos puntos de la ciudad

Este fin de semana, La Plata se convierte en un gran escenario cultural gracias a la variada programación de la agenda del finde. Desde el jueves, los platenses pueden disfrutar de funciones en el Cine EcoSelect y el Cine Select, sumando la proyección de la reconocida película "Cuando acecha la maldad" en la Comunidad Ferroviaria, ubicada en 3 y 526 en Tolosa.

El viernes llega con una celebración especial: el Día de las Bibliotecas Populares Argentinas, que tendrá lugar en el Complejo Bibliotecario Municipal con una visita guiada y la presentación del Coro de la Casa. Además, el Pasaje Dardo Rocha albergará la propuesta teatral "Teatro de Acá", mientras que los amantes del cine podrán revivir Hotel Rwanda en Ciudad de Gatos. Para los melómanos, la noche se corona con The End, el aclamado tributo a Pink Floyd, en el Teatro Coliseo Podestá.

El sábado promete ser el punto más alto de la agenda: el reconocido artista YSY A se presentará en el Hipódromo de La Plata en el marco de Noches Capitales, un evento que ya es clásico en la ciudad. Al mismo tiempo, la Comunidad Ferroviaria ofrecerá un especial del Sindicato Argentino de Boleros, ideal para los amantes de este género romántico.

La Plaza Italia también será protagonista, junto con Rocha y San Martín, ofreciendo sus ya habituales ciclos de música en vivo, que invitan a disfrutar de la tarde al aire libre.

Para cerrar el fin de semana, el domingo llega con propuestas para toda la familia: obras de teatro para grandes y chicos, música en el Paseo de Compras de Meridiano V, y el gran cierre con la edición cumbia de La Plata Baila en el Hipódromo, que contará con la presencia de Karina, Néstor en Bloque y DJ Pipo, garantizando una noche a pura fiesta.

La agenda cultural completa en La Plata

Jueves 25

18 - Cine EcoSelect: Adiós Madrid

Centro Cultural Islas Malvinas

18 - Presentación del libro: "Antes y después del asesinato de mi amigo El Padre Mugica"

Casa de Culturas Berisso

18.30 - Cine Select: Verano Trippin

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

19.30 - Cuando acecha la maldad

Comunidad Ferroviaria

20 - Del amor y otros desvaríos

Teatro Coliseo Podestá

20 - Cine EcoSelect: Happy Together

Centro Cultural Islas Malvinas

20.30 - Cine Select: Scream

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

Viernes 26

18 - Visita guiada y presentación Coro de la Casa

Complejo Bibliotecario Municipal (49 e 12 y diag. 74)

Complejo Bibliotecario Municipal (49 e 12 y diag. 74) 18 - Cine EcoSelect: Adiós Madrid

Centro Cultural Islas Malvinas

Centro Cultural Islas Malvinas 18 - Muestra fotográfica: "Raíces, retratos sobre la inmigración"

Casa de Culturas Berisso

18.30 - Cine Select: Verano Trippin

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Teatro de acá: Vertiginosa

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Cine EcoSelect: Los Sonámbulos (largometraje) - En esta esquina del ring (cortometraje)

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Hotel Rwanda

Ciudad de Gatos

20.30 - Cine Select: Scream 2

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

21 - Sindicato Vencido

Teatro Ópera

21 - Noche de Stand Up

Centro Cultural Colibrí

21 - Mañana mi coche explotará + Rock Nacional

Pura Vida

21 - The End (tributo Pink Floyd)

Teatro Coliseo Podestá

Sábado 27

15 - Música en Plaza Italia

7 y 44

15 - Música en la Glorieta

Plaza San Martín

15.30 - Rock en Plaza Rocha

7 y 60

16.30 - Tinnta

Paseo de Compras Meridiano V

17 - Charla: Procesos y recorridos hacia la profesionalización de la producción de obra

Teatro Argentino

18 - Entrelíneas Quinteto

Teatro Argentino

18.30 - Cine Select: Verano Trippin

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - La Plata es Música

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Feli Colina - Wanda Jael

Ciudad de Gatos

20 - La chancha muda

Teatro Ópera

20.30 - Cine Select: Golden boyz tesoros invisibles

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20.30 - Yo, Encarnación Ezcurra

Teatro Coliseo Podestá

21 - Ismael Dopamina, Mama Bong

Guajira Bar

21 - Vacio, improvisación teatral

Área Chica

21 - El Bolerón - Sindicato Argentino de Boleros

Comunidad Ferroviaria

21 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

21 - YSY A

Hipódromo de La Plata

Domingo 28

10 - Brazilian Day

Plaza Moreno

16 - Viajando al mundo de los cuentos (última función)

Sala Armando Discépolo

16.30 - Lu Garrote - Ahora cumbia

Paseo de Compras Meridiano V

18 - Cine Select: La llegada del hijo

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

18 - Cine EcoSelect: Adiós Madrid

Centro Cultural Islas Malvinas

19 - Show de tango solidario

Centro Cultural Julio López

19 - Lo viejo funciona, cat

Ciudad de Gatos

20 - Cine Select: Jules Et Jim

Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha

20 - Cine EcoSelect: Mover

Centro Cultural Islas Malvinas

20 - Bye Bye

Sala Armando Discépolo

20 - La Plata Baila

Hipódromo de La Plata