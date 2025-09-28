Información General | 25 Sep
Música, teatro y cultura para todos los gustos
La Plata vibra este finde: YSY A, boleros, cumbia, teatro y cine en distintos puntos de la ciudad
La agenda cultural trae un fin de semana cargado de música en vivo, obras de teatro, ciclos de cine, y presentaciones de artistas consagrados como YSY A, Karina y Néstor en Bloque. La ciudad se prepara para vivir tres días de pura cultura.
Este fin de semana, La Plata se convierte en un gran escenario cultural gracias a la variada programación de la agenda del finde. Desde el jueves, los platenses pueden disfrutar de funciones en el Cine EcoSelect y el Cine Select, sumando la proyección de la reconocida película "Cuando acecha la maldad" en la Comunidad Ferroviaria, ubicada en 3 y 526 en Tolosa.
El viernes llega con una celebración especial: el Día de las Bibliotecas Populares Argentinas, que tendrá lugar en el Complejo Bibliotecario Municipal con una visita guiada y la presentación del Coro de la Casa. Además, el Pasaje Dardo Rocha albergará la propuesta teatral "Teatro de Acá", mientras que los amantes del cine podrán revivir Hotel Rwanda en Ciudad de Gatos. Para los melómanos, la noche se corona con The End, el aclamado tributo a Pink Floyd, en el Teatro Coliseo Podestá.
El sábado promete ser el punto más alto de la agenda: el reconocido artista YSY A se presentará en el Hipódromo de La Plata en el marco de Noches Capitales, un evento que ya es clásico en la ciudad. Al mismo tiempo, la Comunidad Ferroviaria ofrecerá un especial del Sindicato Argentino de Boleros, ideal para los amantes de este género romántico.
La Plaza Italia también será protagonista, junto con Rocha y San Martín, ofreciendo sus ya habituales ciclos de música en vivo, que invitan a disfrutar de la tarde al aire libre.
Para cerrar el fin de semana, el domingo llega con propuestas para toda la familia: obras de teatro para grandes y chicos, música en el Paseo de Compras de Meridiano V, y el gran cierre con la edición cumbia de La Plata Baila en el Hipódromo, que contará con la presencia de Karina, Néstor en Bloque y DJ Pipo, garantizando una noche a pura fiesta.
La agenda cultural completa en La Plata
Jueves 25
- 18 - Cine EcoSelect: Adiós Madrid
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18 - Presentación del libro: "Antes y después del asesinato de mi amigo El Padre Mugica"
Casa de Culturas Berisso
- 18.30 - Cine Select: Verano Trippin
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 19.30 - Cuando acecha la maldad
Comunidad Ferroviaria
- 20 - Del amor y otros desvaríos
Teatro Coliseo Podestá
- 20 - Cine EcoSelect: Happy Together
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20.30 - Cine Select: Scream
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
Viernes 26
- 18 - Visita guiada y presentación Coro de la Casa
Complejo Bibliotecario Municipal (49 e 12 y diag. 74)
- 18 - Cine EcoSelect: Adiós Madrid
Centro Cultural Islas Malvinas
- 18 - Muestra fotográfica: "Raíces, retratos sobre la inmigración"
Casa de Culturas Berisso
- 18.30 - Cine Select: Verano Trippin
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Teatro de acá: Vertiginosa
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Cine EcoSelect: Los Sonámbulos (largometraje) - En esta esquina del ring (cortometraje)
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Hotel Rwanda
Ciudad de Gatos
- 20.30 - Cine Select: Scream 2
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 21 - Sindicato Vencido
Teatro Ópera
- 21 - Noche de Stand Up
Centro Cultural Colibrí
- 21 - Mañana mi coche explotará + Rock Nacional
Pura Vida
- 21 - The End (tributo Pink Floyd)
Teatro Coliseo Podestá
Sábado 27
- 15 - Música en Plaza Italia
7 y 44
- 15 - Música en la Glorieta
Plaza San Martín
- 15.30 - Rock en Plaza Rocha
7 y 60
- 16.30 - Tinnta
Paseo de Compras Meridiano V
- 17 - Charla: Procesos y recorridos hacia la profesionalización de la producción de obra
Teatro Argentino
- 18 - Entrelíneas Quinteto
Teatro Argentino
- 18.30 - Cine Select: Verano Trippin
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - La Plata es Música
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Feli Colina - Wanda Jael
Ciudad de Gatos
- 20 - La chancha muda
Teatro Ópera
- 20.30 - Cine Select: Golden boyz tesoros invisibles
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20.30 - Yo, Encarnación Ezcurra
Teatro Coliseo Podestá
- 21 - Ismael Dopamina, Mama Bong
Guajira Bar
- 21 - Vacio, improvisación teatral
Área Chica
- 21 - El Bolerón - Sindicato Argentino de Boleros
Comunidad Ferroviaria
- 21 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 21 - YSY A
Hipódromo de La Plata
Domingo 28
-
10 - Brazilian Day
Plaza Moreno
- 16 - Viajando al mundo de los cuentos (última función)
Sala Armando Discépolo
- 16.30 - Lu Garrote - Ahora cumbia
Paseo de Compras Meridiano V
- 18 - Cine Select: La llegada del hijo
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 18 - Cine EcoSelect: Adiós Madrid
Centro Cultural Islas Malvinas
- 19 - Show de tango solidario
Centro Cultural Julio López
- 19 - Lo viejo funciona, cat
Ciudad de Gatos
- 20 - Cine Select: Jules Et Jim
Centro Municipal de las Artes Dardo Rocha
- 20 - Cine EcoSelect: Mover
Centro Cultural Islas Malvinas
- 20 - Bye Bye
Sala Armando Discépolo
- 20 - La Plata Baila
Hipódromo de La Plata
- 20.30 - Elena Roger
Teatro Coliseo Podestá