Cómo hacer tarta de espinacas sin horno saludable

¿Sabías que existe una forma de comer rico, casero y sin prender el horno? La tarta de espinacas sin horno es una receta práctica que sorprende a todos porque combina lo mejor: rapidez, sabor y un plus saludable. Te contamos cómo hacerla paso a paso y te adelantamos algo: no necesitás ser chef para que te quede perfecta.

¿Por qué elegir esta receta?

Cuando pensás en una tarta, lo primero que se te viene a la cabeza es prender el horno y esperar. Acá la historia es distinta: esta opción se arma en sartén o en frío, ahorrando tiempo y energía. Lo mejor es que mantiene el equilibrio entre sabor, textura y nutrición. Ideal para almuerzos o cenas rápidas, sin perder calidad en el plato.

Ingredientes básicos

Para 4 a 6 porciones vas a necesitar:

300 g de espinacas frescas o congeladas

1 cebolla mediana

2 cucharadas de aceite de oliva

3 huevos (si la hacés en sartén)

200 g de queso crema o ricota

50 g de queso rallado

6 rebanadas de pan de molde sin corteza o 2 tortillas de trigo

1 sobre de gelatina sin sabor (si la hacés fría)

Sal y pimienta a gusto

Manteca o aceite para engrasar

Paso a paso de la tarta de espinacas sin horno

Lavar y escurrir bien las espinacas. Si usás congeladas, descongelalas y sacales el exceso de agua. Picar la cebolla y saltearla con aceite hasta que quede transparente. Agregar las espinacas y cocinar 3 o 4 minutos. Condimentar. Dejar entibiar y mezclar con queso crema y queso rallado. Si es versión sartén: sumar los huevos batidos.

Si es versión fría: disolver la gelatina en agua caliente y sumarla a la mezcla. Engrasar una sartén o molde y cubrir la base con pan aplastado o tortilla. Volcar el relleno y: Cocinar a fuego bajo, con tapa, 12 a 15 minutos.

O refrigerar 2 horas hasta que quede firme. Desmoldar, cortar y servir.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 min

Armado: 10 min

Cocción o frío: 15 min

Total: 40 minutos

Conservación y valor nutricional

Podés guardar la tarta en heladera hasta 3 días o congelarla por 1 mes. Cada porción ronda las 270 calorías, con 12 g de proteínas y un balance justo de grasas y carbohidratos. Una opción casera y saludable para sumar a tu menú semanal.

El secreto final

Lo que más engancha de esta receta es su versatilidad. Podés servirla caliente o fría, sola o acompañada, y siempre queda bien. La tarta de espinacas sin horno es de esas ideas simples que terminan salvando comidas sin resignar sabor ni salud.