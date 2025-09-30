Indec: qué productos de la canasta básica subieron menos, cuáles bajaron y cuáles aumentaron más que la inflación

¿Qué pasó con los precios de la canasta básica en el último año? No todos los alimentos y artículos de uso diario siguieron la misma tendencia que marcó la inflación general del Indec. Mientras algunos subieron fuerte, otros apenas se movieron… e incluso hubo varios que bajaron. ¿Cuáles son esos productos y qué significa para tu bolsillo?

Los que casi no subieron

El Indec informó que la inflación interanual fue del 43,5%. Sin embargo, algunos básicos quedaron muy por debajo:

Harina común 000 : +9,11% (de $786,85 a $858,57).

Yerba mate (500 g): +4,95% (de $2.120,84 a $2.225,85).

Fideos guiseros (500 g): +4,41% (de $1.399,70 a $1.461,39).

Azúcar (1 kg): +1,43% (de $1.104,68 a $1.120,46).

Estos casos muestran que no todo lo que comemos o usamos todos los días se disparó al mismo ritmo.

En lácteos, los quesos también se movieron menos: el cremoso subió 26,27%, el pategrás 38,89% y el sardo 33,90%. Entre productos de limpieza, el detergente líquido trepó 14,91% y la lavandina 16,52%.

Los que bajaron

Hubo cuatro productos que directamente redujeron su precio, algo poco común en un contexto inflacionario:

Cebolla : -34,97% (de $1.138,07 a $740,13).

Tomate redondo : -26,46% (de $3.750,92 a $2.758,44).

Arroz blanco simple : -20,89% (de $2.351,11 a $1.860,08).

Lechuga: -11,95% (de $3.430,29 a $3.020,43).

Acá se ve el impacto de la estacionalidad y del clima, que hacen que las verduras frescas fluctúen más que los secos.

Los que más aumentaron

En el otro extremo están los cortes de carne y algunos alimentos procesados, que subieron mucho más que la inflación promedio:

Asado : +68,63% (de $6.506,47 a $10.971,63).

Nalga : +63,32%.

Cuadril : +63,17%.

Filet de merluza fresco : +45,81%.

Café molido (500 g): +71,17%, el salto más fuerte entre envasados.

También hubo alzas en bebidas: el agua sin gas subió 54,52% y las gaseosas 44,33%.

¿Qué significa esto para vos?

Aunque la inflación pega de lleno en la canasta básica, no todos los precios se mueven igual. Hay productos que ofrecen cierto alivio y otros que presionan más el gasto familiar. Según el Indec, conocer estas diferencias permite entender mejor en qué rubros se siente más la suba del costo de vida y dónde se pueden encontrar respiros en medio de un escenario inflacionario.