Torta de chocolate en microondas: receta rápida y fácil

¿Alguna vez deseaste disfrutar de una torta de chocolate sin esperar horas en la cocina? Atenti, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tus meriendas para siempre. En menos de 10 minutos podés tener una torta tibia, esponjosa y con sabor intenso a chocolate, lista para disfrutar. Sí, leíste bien: ¡microondas y listo!

El encanto de la torta de chocolate exprés

La torta de chocolate en microondas se volvió un clásico para quienes buscan rapidez y sabor. Ideal para un antojo nocturno, una tarde lluviosa o una merienda improvisada, esta preparación no necesita horno ni moldes sofisticados. Solo un bol, ingredientes básicos y un microondas.

Lo mejor: la textura es sorprendente. Queda húmeda, suave y llena de sabor a cacao. Podés agregar chispas de chocolate, dulce de leche o frutos secos para darle un toque especial. Incluso podés hacerla en taza, como un “mug cake”, perfecta para porciones individuales sin ensuciar mucho la cocina.

Receta de torta de chocolate en microondas

Hacerla es simple y rápido. Mezclás los ingredientes secos con los húmedos hasta lograr una masa uniforme, llevás al microondas y listo. Lo clave es no pasarse del tiempo de cocción: la idea es que quede cocida por fuera y húmeda por dentro.

Ingredientes:

4 cucharadas de harina leudante (o común + ½ cucharadita de polvo de hornear)

2 cucharadas de cacao amargo

3 cucharadas de azúcar

1 huevo

3 cucharadas de leche

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Chispas de chocolate, nueces o dulce de leche (opcional)

Preparación paso a paso:

En un bol apto para microondas (o taza grande), mezclá la harina, el cacao, el azúcar y la sal. Añadí el huevo y mezclá hasta integrar. Sumá la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando hasta que la masa quede homogénea. Si querés, agregá chispas de chocolate o un toque de dulce de leche en el centro. Cociná en el microondas: 2 minutos para taza individual, 3-4 minutos para un recipiente más grande. Dejá reposar 1 minuto antes de servir.

Porciones y conservación

Esta receta rinde 1 torta individual en taza o hasta 4 porciones pequeñas en molde grande. Podés conservarla hasta 2 días en la heladera, cubierta con film o recipiente hermético, y recalentar en microondas para mantener la textura.

Valor nutricional aproximado

Calorías: 280

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 3 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 5 g

Con esta receta, cada vez que te agarre un antojo, vas a tener la solución perfecta al alcance de la mano. Y si creés que esto es todo, espera a probar la versión con dulce de leche en el centro: se convierte en un verdadero “lava cake” exprés.