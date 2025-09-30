"Locademia de policía": un patrullero chocó a dos autos y otro fue atacado a palazos por faloperos

Una madrugada de superacción vivió la ciudad de las diagonales y los tilos; los lobos y los leones. Robo en la modalidad "entradera" a una mujer en la localidad platense de Ringuelet, un choque múltiple culpa de una pérdida de ABSA, con un patrullero involucrado y el ataque a policías en una fiesta llena de drogas y violentos, en la noche que acaba de terminar.

Entradera en Meridiano V, la zona más caliente de La Plata

Una violenta entradera arrojó como saldo pérdidas materiales importantes y hasta una mujer atada que tuvo que ser rescatada por la policía de su propia casa en 71 entre 11 y 12 en un comienzo de sábado muy movido en la ciudad de La Plata.

El episodio ocurrió durante las últimas horas de la madrugada y según fuentes judiciales, la persona se encuentra en buen estado de salud, aunque claramente alterada por lo ocurrido.

Drogados y borrachos atacaron a la policía

Además, en otra zona de la región, un grupo de faloperos y borrachos se abalanzó sobre un móvil policial que acudió a una casa de 515 entre 9 y 10, por una denuncia de presuntos ruidos molestos y venta de drogas, en una "fiesta" que comenzó en el final del viernes y que se extendió hasta altas horas de la madrugada de este sábado lluvioso en La Plata.

En el lugar se vivieron momentos de extrema tensión y el personal policial tuvo que pedir apoyo, ya que la situación se terminó desbordando cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría varones y visiblemente alterados por el posible consumo de drogas, atacó con piedras y palos al patrullero que era comandado por una mujer policía.

"Locademia de policía": chocaron dos autos y un patrullero se los comió

En otro punto de la ciudad de La Plata, en tanto, se produjo un choque entre tres autos, uno de ellos patrullero de la policía, en la esquina de 6 y 80, muy cerca de una vieja clínica (ex Vaccarini) que funciona en la zona de Villa Elvira.

De acuerdo a lo aportado por testigos de lo ocurrido, el auto de la fuerza pública no pudo eludir la coalición de otros dos vehículos, que se vieron afectados por una enorme pérdida de agua que persiste hace meses en la esquina de 6 y 80, y terminaron chocando entre sí.

Por todo lo ocurrido, se registraron importantes movimientos en diferentes puntos de la región y se vivieron momentos de suma tensión en el arranque del sábado.