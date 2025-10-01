“Pequeño J”: el video del triple crimen y femicidio de Morena, Brenda y Lara existe y acá están las imágenes

La tenebrosa muerte de las tres chicas de La Matanza, ocurrida en una humilde vivienda de un barrio de la marginal de Florencia Varela, ha generado todo tipo de morbosidades y todos esperan que se conozca el video que grabaron los asesinos al mando del narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido ahora como “Pequeño J”.

Si bien todavía algunos medios dudan que ese video exista, nosotros estamos en condiciones de asegurar que si y que ya lo tienen los investigadores en sus manos, chorreando sangre. El primer portal de noticias en revelarlo fue AgenciaNova.com, que muestra crudamente cuatro imágenes supuestamente extraídas como captura de pantalla del mencionado video.

El portal que dirige el exitoso y controvertido periodista Mario Casalongue, reveló hoy las imágenes que ilustran esta nota. NOVA tiene por premisa mostrar la realidad por cruda que sea, y este caso es una muetra elocuente y contundente de ello. Bajo el título "Así fueron encontrados los cuerpos de las 3 chicas asesinadas por la mafia narco en Florencio Varela", NOVA desarrolla lo que sin duda es la noticia más reveladora desde el momento de las muertes. Si no estás preparado para ver imágenes fuertes y perturbadoras, no sigas leyendo esta nota...

La nota de NOVA que chorrea sangre

Los cuerpos de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años y primas, junto con el de Lara Gutiérrez, de 15 años, fueron descubiertos el miércoles 24 de septiembre en el patio de una vivienda ubicada en la localidad de Florencio Varela.

Las víctimas habían desaparecido el 19 de septiembre, y su hallazgo se produjo tras un operativo policial que involucró el análisis de cámaras de seguridad, el rastreo de teléfonos celulares y la localización de una camioneta blanca con patente adulterada, la cual fue encontrada incinerada a unos cien metros del sitio.

Según los informes forenses, las mujeres murieron entre las 3 y las 6 de la mañana del sábado 20 de septiembre, presentando signos evidentes de tortura y violencia extrema.

A Lara Gutiérrez le amputaron los 5 dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de su muerte; Brenda Del Castillo fue mutilada postmortem, y tanto ella como Morena Verdi sufrieron golpes severos previos al asesinato.

Los cuerpos fueron enterrados en un pozo cavado en el jardín de la casa, donde perros de rastreo confirmaron la remoción de tierra durante la búsqueda. El padre de Brenda Del Castillo no pudo identificar el cuerpo de su hija debido al grado de abuso sufrido.

El descubrimiento ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando la policía ingresó a la vivienda y encontró a 2 personas, un hombre y una mujer de 28 y 27 años, realizando tareas de limpieza.

En el lugar se detectó un fuerte olor a cloro, manchas de sangre en las paredes y el suelo, lo que levantó sospechas inmediatas. En total, 4 individuos (2 hombres y 2 mujeres) fueron detenidos en el lugar, acusados de intentar eliminar evidencias de la escena del crimen.

La investigación apunta a que el salvaje asesinato está ligado a bandas narco y fue transmitido en vivo a través de una cuenta privada de WhatsApp, con 45 espectadores, todos ellos aparentemente serían parte de la banda que lideraba hasta ese día Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido ahora como “Pequeño J”.