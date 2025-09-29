Magalí Gómez, campeona de taekwondo de 13 años, busca apoyo para viajar al Mundial en Croacia

Magalí Gómez, joven deportista de 13 años oriunda de Longchamps, se prepara para representar a la Argentina en el próximo Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, que se disputará en Croacia dentro de dos semanas.

La familia de la atleta informó que aún resta cubrir aproximadamente un millón de pesos, monto indispensable para garantizar su participación en el certamen internacional. A diferencia de lo que sucede en otras disciplinas, los costos del viaje recaen íntegramente sobre los competidores y sus familias, ya que no recibieron ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno.

El campeonato mundial en Croacia reunirá a los mejores taekwondistas juveniles del planeta, y la presencia de la joven de Longchamps es una oportunidad única para demostrar el nivel de la Argentina en el escenario internacional.