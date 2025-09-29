Escándalo en Ensenada: un policía chocó en Punta Lara y le encontraron marihuana en su auto

La madrugada del domingo en Ensenada dejó una escena de película: un policía chocó en Punta Lara y, cuando los agentes revisaron su vehículo, hallaron un arma de fuego, municiones y marihuana. El caso ya está en manos de la Justicia y de Asuntos Internos.

El choque en Boca Cerrada y Almirante Brown

El accidente ocurrió en la intersección de Boca Cerrada y Almirante Brown, en plena zona costera de Punta Lara. Un Chevrolet Sonic blanco, manejado por C.A.M., de 37 años, Oficial Ayudante de la Policía Bonaerense con destino en el Comando de Patrullas de Punta Indio, impactó contra un Jeep modelo Willy que estaba estacionado sobre la banquina.

En el auto viajaban también L.A.B. (26) y V.I.S.o (27). Los tres sufrieron lesiones de distinta consideración. El SAME los asistió en el lugar y los trasladó al Hospital Horacio Cestino de Ensenada.

Sorpresa en el interior del vehículo

Mientras realizaban la inspección del auto, los efectivos encontraron elementos que desataron un escándalo:

- Una pistola Bersa Thunder Pro 9 mm con su cargador.

- 21 municiones y una posta de goma calibre 12/70.

- Un machete de 50 centímetros.

- Botellas de bebidas alcohólicas.

- Una mochila con parte del uniforme policial y accesorios.

- Un frasco con una sustancia vegetal verde parduzca, similar a marihuana.

También había documentación personal de Miño y de otra persona, que ya fue secuestrada como parte de la investigación.

Por orden de la Justicia, intervienen la UFI N°14 y la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata, que caratularon la causa como “Lesiones culposas y presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas”. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos notificó la desafectación del servicio del policía mientras avance la investigación.