Martes de choques en La Plata, la ciudad de los autos locos: en 122 y 34; 9 y 81 y en 12 y 61

Durante la mañana de este martes se registraron tres accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad. En todos los casos, los incidentes fueron leves y no se reportaron heridos de gravedad. Estos sucesos, aunque menores en apariencia, reflejan las dificultades que enfrentan a diario peatones, motociclistas y automovilistas.

El primero ocurrió en la intersección de 122 y 34, donde colisionaron un Volkswagen Up gris y un Chevrolet. Al lugar acudió personal policial, que constató que no había lesionados. Los conductores intercambiaron la documentación correspondiente y se retiraron con normalidad.

Más tarde, en 9 y 81, una motocicleta impactó contra un automóvil que estaba estacionado, provocándole daños en el paragolpes. El hecho fue constatado por personal policial y, tras dialogar, ambas partes resolvieron el inconveniente sin necesidad de intervención mayor.

Por último, en la zona de 12 y 61 se produjo un choque entre una motocicleta y una camioneta Ford Ranger. El SAME se presentó en el lugar y atendió a los involucrados, aunque no fue necesario realizar traslados a un centro de salud.



La multiplicidad de escenarios —desde cruces de alto flujo vehicular hasta calles de barrio con vehículos estacionados— evidencia que el riesgo no se limita a las grandes avenidas. Por el contrario, puede presentarse en cualquier punto de la ciudad, lo que subraya la necesidad de fortalecer la prevención, el respeto de las normas de tránsito y la concientización de todos los actores que forman parte de la circulación.

En todos los episodios se trabajó de manera preventiva, sin registrarse situaciones de gravedad ni complicaciones posteriores.