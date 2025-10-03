Otro suicido en La Plata: la creciente problemática de la depresión silenciosa

Luego de la conmoción que genero el hecho del joven de Villa Elisa, en la mañana del martes se dio a conocer un nuevo suicidio en La Plata. El mismo dio lugar en Avenida 44 entre 5 y 6, en el que los efectivos, luego de la denuncia de un hombre de 64 años, quien relató que al escuchar un fuerte ruido salió a observar lo que ocurría y se encontró con una trágica escena: su pareja, se hallaba sin vida en el garaje interno del edificio.

Según pudo saberse, la mujer atravesaba un cuadro de depresión y había manifestado en reiteradas oportunidades pensamientos vinculados al suicidio. Una problemática creciente: el aumento de los casos vinculados a la salud mental y las consecuencias devastadoras que genera la falta de atención o de acompañamiento adecuado.



Minutos después, una ambulancia del SAME confirmó el deceso. La UFI en turno dispuso la intervención de los peritos correspondientes y el traslado del cuerpo para la operación de autopsia.

El suicidio es una de las principales causas de muerte evitable en el país y el mundo, y su incremento exige una mirada integral de las instituciones, los sistemas de salud y la comunidad en general. Detrás de cada caso hay una historia atravesada por el sufrimiento, pero también la posibilidad de prevenir a través de la escucha, la contención y el acceso a tratamientos adecuados.

Este hecho doloroso nos recuerda que la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública y que la empatía, la solidaridad y la construcción de redes de apoyo son fundamentales para evitar que más vidas se apaguen en silencio.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una crisis, no duden en pedir ayuda.

* Provincia de Buenos Aires: Línea 135 (24 hs)

* Nación: 0800-333-5545 (Red de contención)

* También podés acercarte a profesionales de salud mental o centros de atención locales.

La prevención es responsabilidad de todos, y hablar sobre el tema puede salvar vidas.

