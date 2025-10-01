Según el Índice Global de Jubilación: Panamá es el mejor país para jubilarse en 2025

¿Sabías que cada año miles de personas se mudan a otro país buscando una jubilación más tranquila y barata? Lo sorprendente es que, en 2025, Panamá volvió a quedarse con el primer puesto del Índice Global de Jubilación, superando a destinos clásicos de Europa y América Latina. Pero, ¿qué hace que este pequeño país centroamericano sea tan buscado por quienes sueñan con jubilarse en paz? Te lo contamos y, ojo, el final puede cambiar tu forma de ver el retiro.

El Índice Global de Jubilación, que publica International Living, es la guía más consultada por personas que piensan en mudarse para disfrutar sus años dorados. Se basa en la experiencia real de jubilados que ya viven en otros países y evalúa factores como costos, clima, salud y calidad de vida. En su edición 2025, Panamá quedó en lo más alto gracias a una combinación difícil de igualar: estabilidad, seguridad, buen nivel de servicios y un estilo de vida relajado.

Por qué Panamá es el mejor lugar del mundo para jubilarse

La clave está en los beneficios concretos que ofrece. Para empezar, el costo de vida es más bajo que en gran parte de Estados Unidos y Europa. Consultas médicas, seguros y gastos básicos resultan mucho más accesibles, lo que permite cuidar los ahorros sin resignar comodidad.

A eso se suma un clima templado todo el año y la ventaja de estar a solo tres horas de vuelo de Miami. La conexión aérea facilita visitas familiares y traslados rápidos, algo que muchos valoran a la hora de decidirse.

El país también destaca por sus programas de visas especiales para jubilados, que hacen más simple obtener la residencia. Según Jess Ramesch, colaboradora de International Living, vivir en Panamá es “como tener el estilo de vida de California, pero con menos preocupaciones y más ventajas para el bolsillo”.

Estabilidad y calidad de vida que convencen

Uno de los puntos que más pesan para quienes eligen jubilarse en Panamá es su estabilidad política y seguridad ciudadana, algo que no siempre se encuentra en otros destinos del Caribe o Centroamérica. Además, el país está fuera de la ruta de huracanes, un detalle clave para quienes buscan tranquilidad.

El mercado inmobiliario también suma atractivo: los impuestos a la propiedad suelen ser más bajos que en muchos países desarrollados, lo que permite acceder a viviendas frente al mar o en zonas naturales sin desbordar el presupuesto.

Qué países siguen a Panamá en el ranking

Aunque Panamá se quedó con el primer puesto, no es el único destino destacado. El segundo lugar del Índice Global de Jubilación 2025 es para Portugal, conocido por su clima agradable y buen sistema de salud. El tercer puesto lo ocupa Costa Rica, famoso por su belleza natural y ambiente relajado.

Completan el top cinco México y Francia, mientras que España, Malasia, Grecia, Italia y Tailandia cierran el top 10. Cada uno tiene su propio encanto, pero ninguno logró superar la combinación de ventajas que ofrece Panamá.