Los 6 autos 0 km más baratos de junio con crédito a tasa cero

¿Querés cambiar el auto pero pensás que los precios están por las nubes? Lo cierto es que junio trajo una sorpresa: algunas marcas no solo bajaron los precios de sus modelos más accesibles, sino que además ofrecen crédito a tasa cero. En esta nota vas a conocer los seis autos 0 km más baratos de Argentina que se pueden comprar en cuotas sin interés. Pero ojo, hay detalles clave que tenés que saber antes de decidirte.

Por qué estos modelos son la oportunidad del mes

El combo de precio bajo + financiación a tasa cero es difícil de encontrar en el mercado argentino. Por eso, cuando las automotrices Renault, Fiat, Citroën y Peugeot publicaron las nuevas listas de precios junto con los planes de cuotas fijas, varios modelos quedaron en un punto justo: accesibles y con crédito sin interés.

Todos los vehículos de esta lista cuestan menos de $25 millones y están dentro de los planes oficiales de las marcas, lo que da más seguridad frente a otros créditos.

Los 6 autos baratos con tasa cero

A continuación, te mostramos los modelos que combinan precio bajo y financiación accesible, ideales para quienes quieren estrenar auto sin que el crédito los ahogue.

Renault Kwid – $19.600.000

El más barato del mercado. Es un citycar con motor 1.0 de 66 CV y caja manual. Durante junio, Renault ofreció financiar hasta $10 millones en 12 o 18 cuotas fijas a tasa cero, todo desde el canal digital Renault Store. Una opción ideal para primer auto o uso urbano.

Fiat Argo – $24.038.000

Un hatchback del segmento B con motor 1.3 de 99 CV. Fiat permitió financiar hasta el 80% del valor en 24 meses y ofreció créditos UVA a tasa cero. Quedó entre los modelos más buscados por quienes querían un auto práctico y accesible.

Citroën C3 – $24.110.000

Uno de los más baratos con estilo moderno. Tiene motor 1.5 de 115 CV y caja manual en la versión base. Citroën propuso financiar hasta $15 millones en 18 meses sin interés, o préstamos UVA a 24 meses por hasta $22 millones.

Fiat Cronos – $24.114.000

El sedán nacional más vendido, fabricado en Córdoba. Viene con motor 1.3 de 99 CV. Ofreció distintas opciones: hasta el 80% del valor en 24 meses, o planes de hasta $12 millones en 12 meses y UVA a tasa cero por $20 millones.

Peugeot 208 – $24.450.000

Un clásico de los más vendidos. La versión Allure con caja manual fue la más accesible. Peugeot ofreció créditos de hasta $15 millones a 18 meses a tasa cero y préstamos UVA a 24 meses por hasta $22 millones.

Citroën Basalt – $24.800.000

El SUV-Coupé más nuevo de la lista, con motor 1.5 de 115 CV. En junio se pudo financiar hasta $17 millones en 18 meses y hasta $20 millones en 24 meses, también a tasa cero, además de la opción UVA a 24 meses.

Lo que hay que tener en cuenta

Los planes a tasa cero suelen tener cupos limitados y se renuevan mes a mes, por eso es clave consultar rápido en los concesionarios oficiales o en los canales digitales de cada marca. También conviene revisar si el crédito es en cuotas fijas en pesos o bajo el esquema UVA, que ajusta por inflación.