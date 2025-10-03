Cafeteamo' 2025: La Plata se llena de aromas, charlas y competencias de café

Este domingo 5 de octubre, La Plata se prepara para recibir la tercera edición de Cafeteamo' 2025, un evento pensado para los apasionados del café y la cultura de la cafetería de especialidad. La cita será en el Hotel Grand Brizo, desde las 10 hasta las 20 horas, y estará abierta al público con actividades que combinan degustaciones, charlas, concursos y experiencias sensoriales únicas.

Entre las principales actividades, se destaca la participación del periodista y sommelier de café Nicolás Artusi, quien presentará su libro Atlas del café. Además, el festival contará con charlas a cargo de especialistas reconocidos y conversatorios con referentes de la industria, ofreciendo un espacio para aprender y compartir conocimientos sobre la cultura del café.

El encuentro reunirá a reconocidas cafeterías locales como Café La Bastilla, 65 Grados, Beki Café, Piola Café, Teófilo Café, Mujo Café, Tincho Café y El Fin Café, cada una con un stand para exhibir y vender sus productos. De esta manera, los asistentes podrán recorrer una variada oferta de cafés y acompañamientos durante toda la jornada.

Dentro de las competencias más esperadas, se encuentra la primera edición del concurso de Aeropress en el marco del festival. El jurado estará compuesto por especialistas de renombre, entre ellos Carolina Molina, Manuel Serafín, Paula Guerrieri y Martín Giusti, todos baristas certificados y referentes del sector a nivel nacional. Como cierre, se realizará un concurso de Arte Latte, que promete sorprender a los participantes y al público con diseños creativos en la bebida.

La programación incluye charlas de gran interés para quienes desean profundizar en el mundo del café. La jornada comenzará con Romina Arcucci, con la charla "El costo invisible del café", seguida por Paula Guerrieri con "¿A qué sabe tu café?". Por la tarde, Carolina Molina ofrecerá una guía práctica para elegir y comprar café para el hogar. Además, Nicolás Artusi presentará su libro y habrá un streaming con caficultores, organizado por Nacho Cafetero, acercando la producción del café a los asistentes.

El festival está organizado por Laboratorio de Café y Tuco Web, con curaduría de Sebastián Biglieri, quienes buscan ofrecer una experiencia completa para quienes disfrutan del café en todas sus dimensiones: desde la degustación hasta la preparación y el conocimiento profundo del grano. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de LivePass, permitiendo a los interesados asegurar su lugar en esta celebración del café.

En definitiva, Cafeteamo' 2025 se consolida como un punto de encuentro clave para los amantes del café en La Plata, ofreciendo un espacio de aprendizaje, competencia y disfrute que conecta a expertos, baristas y público general en torno a la pasión por esta bebida universal.