Los Simpson vuelven a la pantalla grande: anuncio, fecha y lo que todavía no nos cuentan

Por: Jonatan Anaquin

Casi 20 años después de la primera película, los Simpson vuelven a ocupar cartelera. La secuela tiene fecha marcada: 23 de julio de 2027.

El anuncio, publicado por Disney y 20th Century Studios, incluyó un póster teaser con la clásica rosquilla rosa, el número “2” escrito con glaseado y la frase implícita “Homer’s coming back for seconds”.

La primera Simpsons Movie llegó en 2007, dirigida por David Silverman. Fue un éxito de taquilla que recaudó más de 536 millones de dólares y demostró que Springfield podía sostenerse en la pantalla grande.

Su argumento giró en torno a la contaminación ambiental, la familia al borde de la ruptura y un villano corporativo, con el humor ácido característico de la serie.

Ahora, con la secuela bajo el paraguas de Disney, la apuesta aparece en un contexto muy distinto: la era del streaming, la cultura de la nostalgia y más de 750 episodios acumulados en televisión.

Lo confirmado hasta ahora

Fecha de estreno: 23 de julio de 2027.

Equipo creativo: sin anuncios oficiales.

Sinopsis: absolutamente reservada.

Es decir, hay fecha y hay guiño visual. El resto, todavía bajo secreto de producción.

El silencio es parte de la estrategia. En entrevistas pasadas, Matt Groening, Al Jean y Matt Selman dejaron en claro que la idea de una secuela estuvo en debate durante años.

Lo que queda en el aire es la historia central: en 2007, el eje fue ambiental. En 2027, la pregunta es qué tema de actualidad elegirán para satirizar. ¿Redes sociales, streaming, crisis climática, inteligencia artificial?

El calendario de estrenos de Disney es un ajedrez. La fecha de los Simpson ocupó un lugar reservado para Marvel, lo que marca confianza en la franquicia amarilla.

Además, se trata de julio, la temporada más fuerte del verano estadounidense: terreno reservado a blockbusters.

La estrategia también apunta a dos públicos:

Los fanáticos históricos que crecieron con la serie.

Las nuevas generaciones que la descubrieron a través de Disney+.

Lo que podemos anticipar

Elenco: es altamente probable que regresen Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright y Yeardley Smith , voces originales de Homer, Marge, Bart y Lisa.

Tono narrativo: sátira social y política con guiños meta, igual que en la primera película.

Estructura dramática: una crisis familiar como columna vertebral, envuelta en gags y crítica al presente.

Una fecha marcada en la cultura pop

La secuela de The Simpsons Movie no es un estreno más: es un fenómeno cultural en espera.

En 2007, Springfield conquistó la taquilla y se instaló en la memoria colectiva. En 2027, dos décadas después, la pregunta será inevitable: ¿pueden los Simpson seguir siendo espejo del mundo actual?

Por ahora, la única respuesta es una rosquilla con el número dos. El resto, expectativa.