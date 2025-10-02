Martillazo a las designaciones a dedo de Cagliardi proponen un Consejo Municipal de la Magistratura

Una noticia publicada en Primera Página adelantó que la intendencia de Berisso, conducida por Fabián Cagliardi, prepara la designación de la abogada platense Maria Azul Lamoglie, afiliada al radicalismo, como nueva jueza para el Juzgado de Faltas N° 1 del distrito, en un movimiento que generó una fuerte repercusión política.

Esa confirmación generó dudas e inquietudes respecto del procedimiento utilizado, la idoneidad, el origen político y la falta de transparencia del proceso. Por lo cierto desde este 1° de octubre el mencionado Juzgado de Faltas se encuentra acefalo hasta que asume de manera oficial, la jueza designada.

A partir de esa situación, el bloque Juntos del Honorable Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza que propone un mecanismo institucional más rígido, público y regulado para la selección de la autoridad del Juzgado de Faltas: la creación de un Consejo Municipal de la Magistratura y un sistema de concurso abierto.

¿Por qué nace la iniciativa ahora?

El anuncio de la designación de Lamoglie fue percibido como una jugada política sorpresiva, sin participación o debate previo, y con interrogantes sobre su aptitud local para asumir el cargo. Ese contexto acentúa la necesidad de dotar al municipio de normas que garanticen transparencia, profesionalismo e institucionalidad frente a decisiones discrecionales.

Desde Juntos advierten que el episodio expone debilidades en los mecanismos vigentes: “el Ejecutivo decide sin control efectivo”, sostienen. En ese marco, su proyecto aspira a poner reglas claras para la próxima designación.

Ejes del proyecto