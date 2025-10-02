"Después de la falsa denuncia tuve que manejar un auto de aplicación y vender mis cosas para sobrevivir"

El periodista Guillermo Pardin atravesó uno de los capítulos más duros de su vida al convertirse en víctima de una falsa denuncia por violencia de género. De un día para el otro perdió su trabajo, su prestigio y la confianza de muchos, viéndose obligado a manejar un auto de aplicación y a vender sus pertenencias para poder subsistir.

Con voz quebrada pero firme, relató el calvario de haber sido señalado injustamente: el estigma social, la soledad y el vacío profesional que lo empujaron a empezar de cero. “Una denuncia falsa no solo te quita la libertad y la tranquilidad, también arrasa con tu vida entera: tu familia, tus proyectos, tu identidad”, confesó.

Hoy, después de un proceso largo y doloroso, intenta reconstruirse. Reconoce que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con una herida que lo marcó para siempre. Su historia es un llamado a reflexionar sobre las consecuencias irreparables que dejan las falsas denuncias y sobre la necesidad de distinguir entre la verdad y la mentira para que la Justicia no sea usada como un arma de destrucción personal.

