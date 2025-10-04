“Cyrano”: la obra más premiada del teatro argentino se presenta en La Plata

La ciudad de La Plata se prepara para recibir a uno de los grandes fenómenos teatrales del país: la obra Cyrano, encabezada por el reconocido actor Gabriel “Puma” Goity, tendrá doble función este fin de semana en el Teatro Argentino.

El espectáculo, que ya superó las 220 funciones con salas colmadas en todo el país, obtuvo el Martín Fierro de Oro al Teatro 2025, además de los premios a Mejor Obra y Mejor Actor Protagónico. A ello se suman seis Estrellas de Mar, entre ellas el Oro para Goity, distinciones que consolidan a esta adaptación de Edmond Rostand como uno de los proyectos más celebrados de la escena actual.

La preparación del protagonista incluyó un intenso entrenamiento de esgrima durante siete meses junto al maestro Fernando Lúpiz, con el fin de dar mayor realismo al personaje. “Fue un esfuerzo enorme del Puma y el público lo nota en cada función”, subrayó Lúpiz, quien también destacó la respuesta del público: “Tuvimos que agregar funciones en Córdoba por la gran demanda. Cyrano es un espectáculo que emociona y que se sostiene gracias al boca a boca”.

La producción reúne a más de 30 intérpretes en escena, con un despliegue de escenografía, vestuario e historia que cautiva a diferentes generaciones. La puesta es fruto de un acuerdo entre el Teatro Tronador BNA, el Teatro San Martín y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitió llevarla a diversas ciudades del país.

Elenco y producción coinciden en que los premios son parte de un logro colectivo: “Cuando apuesto a una obra porque siento que es lo mejor que me está pasando, es un premio al alma. Somos un grupo muy compacto y eso se nota en el escenario”, expresó uno de los actores.

Con expectativas de colmar nuevamente la sala, Cyrano se prepara para conquistar al público platense. “La gente va a disfrutar de la mejor obra clásica de la historia, que hoy sigue triunfando en medio de un mundo tan revuelto”, concluyó Lúpiz sobre la cita en el Teatro Argentino.