Villa San Carlos se viste de rosa: un mensaje de concientización en el Mes del Cáncer de Mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Club Atlético Villa San Carlos tomó una decisión que trasciende lo deportivo: reemplazar sus tradicionales colores por dos tonalidades de rosa en su camiseta oficial. La indumentaria será utilizada en todos los partidos de la Primera B durante octubre, con el objetivo de concientizar sobre la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

El gesto constituye una acción novedosa en el fútbol de ascenso, donde pocas veces se modifica la identidad visual de un club para respaldar causas sociales. “El deporte también puede ser una herramienta de concientización y Villa San Carlos quiere estar a la altura”, destacaron desde la Comisión Directiva que encabeza Juan Manuel Córdoba.

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente entre las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en el país. Según los especialistas, más del 75% de los casos aparecen sin antecedentes familiares, lo que refuerza la necesidad de los controles periódicos, fundamentales para aumentar las posibilidades de cura mediante un diagnóstico temprano.

En su centenario, Villa San Carlos refuerza así su rol social y comunitario. Desde 1925, la institución berissense abrió sus puertas a las necesidades de sus vecinos y vecinas, y ahora suma su voz a una campaña de alcance global.

La camiseta rosa debutará el sábado 4 de octubre en el estadio Gennacio Sálice, en el encuentro frente a Dock Sud. Más que un cambio de indumentaria, se trata de un símbolo de compromiso y solidaridad con una causa que atraviesa a toda la sociedad