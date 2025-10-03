El regreso esperado: Carrillo volvería a ser titular en Estudiantes ante Barracas

Estudiantes afronta un compromiso clave este fin de semana y lo hará con la vuelta de un jugador fundamental. Guido Carrillo, referente en el frente de ataque, había quedado al margen del once inicial frente a Newell's debido a una lesión que incluso lo obligó a infiltrarse para disputar el duelo contra Flamengo por la Copa Libertadores.

En el partido contra la Lepra, Domínguez optó por Lucas Alario como reemplazante, mientras Carrillo fue resguardado por precaución. Esa decisión permitió que el delantero pudiera recuperarse del todo y llegar en mejores condiciones al choque frente al Guapo.

La noticia representa una solución para el cuerpo técnico, ya que la presencia de Carrillo le devuelve al equipo peso ofensivo y jerarquía en una etapa decisiva del torneo. De esta manera, Estudiantes contará nuevamente con uno de sus futbolistas más determinantes en la búsqueda de un triunfo que le permita mantenerse firme en la pelea.