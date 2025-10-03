La Plata se prepara para un domingo de tormentas intensas y riesgo meteorológico

La ciudad de La Plata vuelve a enfrentar un escenario de inestabilidad climática. La Municipalidad comunicó que se activó el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) en categoría Amarillo, en respuesta a los informes que anticipan un fin de semana marcado por precipitaciones intensas, vientos fuertes y eventual caída de granizo. El aviso estará vigente desde la noche del sábado hasta las primeras horas del domingo.

Las autoridades confirmaron que se llevará adelante un monitoreo permanente de la situación meteorológica, con actualizaciones oficiales en función del desarrollo de las tormentas. Esta medida se complementa con las previsiones ya emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

08:30 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS durante la noche del sábado/madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo. Estaremos actualizando. pic.twitter.com/PE24yfJi2X — Clima La Plata (@ClimaMLP) October 3, 2025

El pronóstico indica que el viernes concluirá con temperaturas de hasta 25°C, en un marco de alta humedad y vientos variables del noreste y norte al este, aunque sin chances de lluvias. Sin embargo, el panorama se modificará hacia el domingo, cuando se esperan los fenómenos más severos.

Según Meteored, el mal tiempo comenzará a desarrollarse el sábado en sectores de La Pampa y el centro y sur bonaerense, extendiéndose posteriormente hacia el noreste de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos. En La Plata, se prevé un domingo con tormentas localmente fuertes, descargas eléctricas, ráfagas intensas y precipitaciones acumuladas de entre 60 y 70 milímetros en pocas horas.

Se trata del tercer fin de semana consecutivo afectado por tormentas en la región, lo que genera preocupación en la comunidad local. Por ello, el municipio instó a los vecinos a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, tanto del SMN como de la Dirección de Hidrometeorología, para seguir de cerca la evolución del fenómeno.