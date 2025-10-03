Se bajó Coronato y Di Loreto aparece como el candidato de la unidad en Gimnasia

Mientras florece la candidatura del empresario de la construcción Emanuel Di Loreto, los postulantes que se asomaron al escalofriante presente de Gimnasia y Esgrima La Plata comenzaron a desertar. Hoy le tocó su turno a Mauro Coronato, que se había lanzado el último viernes 22 de agosto.

Aquella tarde, Mauro Coronato, ex vicepresidente durante la gestión de Gabriel Pellegrino y protagonista central en la llegada de Diego Armando Maradona como DT, en conjunto con Plan Integral, Gimnasia+, Innovación Gimnasista e Integración Gimnasista, mediante un comunicado informó que sería candidato a presidente en las próximas elecciones a realizarse en noviembre de este año.

Escondido detrás de las polleras de Federico Sturzenegger y Javier Milei espera agazapado con su plan privatizador de Gimnasia, el peligroso vendedor de inodoros, Carlos Anacleto.

Qué dijo hoy Coronato

”Quiero contarles que decidí no continuar con mi candidatura a Presidente de mi amado Lobo”, expresó Mauro Coronato en relación a las elecciones de noviembre en Gimnasia.



“Creo que esta delicada situación necesita que hagamos los mayores esfuerzos para alcanzar una UNIDAD en todos aquellos que queremos ver a Gimnasia institucionalmente fuerte, deportivamente competitivo y socialmente trascendental para la vida de nuestra ciudad”, agregó luego en un comunicado recién emitido.