Cómo cuidar la memoria con acciones simples respaldadas por la ciencia

¿Alguna vez entraste a una habitación y olvidaste para qué? O te cruzaste a alguien conocido y no te salió el nombre. No sos el único. Lo interesante es que la ciencia explica por qué pasa y qué podés hacer para cuidar la memoria. Lo mejor: hay acciones cotidianas que ayudan a fortalecerla.

Pero antes, entendamos algo que suele sorprender: la memoria no retiene todo. Así lo afirma MedlinePlus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Según sus expertos, la memoria es un proceso de almacenamiento “para luego recordar esta información”. Cada día vivimos cientos de experiencias, pero el cerebro solo guarda lo que considera más relevante.

Además, hay distintos tipos: la memoria a corto plazo, que guarda datos por segundos o minutos, y la memoria a largo plazo, que almacena información durante mucho más tiempo. Con la edad, recordar puede llevar más tiempo, pero eso no significa que no podamos entrenarla.

A continuación, te contamos 10 acciones cotidianas para cuidar la memoria, basadas en investigaciones científicas.

1. Dormí lo suficiente

La neurocientífica Elizabeth Kensinger, citada por The Harvard Gazette, explicó que dormir es clave para que los recuerdos pasen de ser temporales a almacenarse a largo plazo.

En general, los adultos necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche, según los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.

2. Usá la regla del CUATRO

Kensinger y el neurólogo Andrew Budson recomiendan enfocar la atención, organizar la información, comprenderla y relacionarla con algo que ya conocemos. Así el cerebro retiene mejor.

3. Movete más

La Mayo Clinic señala que la actividad física mejora el flujo sanguíneo, incluido el del cerebro. Basta con caminar rápido 30 minutos cinco veces a la semana o trotar 25 minutos tres veces.

4. Aceptá los cambios del tiempo

MedlinePlus recuerda que es normal tardar más en recordar con los años. Pero si los olvidos son frecuentes o afectan la vida diaria, conviene consultar a un médico.

5. Mantené vínculos sociales

Reunirte con familiares o amigos ayuda a reducir el estrés y la depresión, dos factores que dañan la memoria.

6. Limitá las distracciones

Enfocarte en lo que querés recordar aumenta las chances de retenerlo. Asociar la información con canciones o frases conocidas también ayuda.

7. Cambiá tu expectativa

El psicólogo Charan Ranganath, de la Universidad de California en Davis, explica que la memoria no está hecha para guardar todo, sino lo que es útil. “No intentes recordar más, recordá mejor”, aconseja.

8. Estimulá el cerebro

Leer, hacer crucigramas, aprender un instrumento o incluso cambiar de hobby mantiene la mente activa.

9. Comé bien

La dieta MIND, respaldada por los NIH, incluye verduras de hojas verdes, bayas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y pescado. También sugiere reducir dulces, frituras y comida rápida.

10. Consultá a tiempo

Si los olvidos son persistentes o avanzan rápido, pedí orientación médica. Cuanto antes, mejor.

Cuidar la memoria no depende solo de la edad. Gran parte está en las acciones cotidianas. Dormir bien, moverse, relacionarse, alimentarse de forma saludable y entrenar la mente son pasos simples que pueden marcar la diferencia.